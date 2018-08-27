إیران تطالب محكمة العدل الدولیة بإصدار قرار مؤقت یمنع تنفیذ الحظر الأمیركی

وقد قدمت إیران الیوم الإثنین، طلبها للمحكمة بشأن إصدار قرار مؤقت بخصوص ملف خرق امیركا لمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادیة والحقوق القنصلیة الموقعة عام 1955 بین إیران والولایات المتحدة .

وأضاف محبی فی مستهل جلسة المحكمة، ان طلب إیران یتضمن مناقشة الضغوط الأمیركیة وتصعیدها ضد إیران واستهداف الرعایا الایرانیین والشركات الإیرانیة الذی یلحق أضرارا غیر قابلة للتعویض بایران مما یشكل خرقا لمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادیة والحقوق القنصلیة بین إیران وأمیركا.

وحسب تصریحات ممثل الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لدي محكمة العدل الدولیة، فان انتهاج سلوك عادل ومنصف مع الرعایا الایرانیین والشركات الإیرانیة وعدم فرض القیود علیهم فی مجال التحویلات المالیة وحریة الإستیراد والصادرات ونقل السلع وحریة التجارة والملاحة البحریة هی من حقوق الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة التی تم إنتهاكها جمیعا وفقا لفقرات المواد القانونیة التالیة (1)4، (1) 7، (1) 8، (2) 8، (2) 9 و (1) 10 لمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادیة والحقوق القنصلیة التی انتهكتها الحكومة الأمیركیة عبر اعادة فرضها الحظر ضد إیران.

وسیطرح ممثلو ومحامو الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة والولایات المتحدة وجهات نظرهم وإستدلالاتهم التكمیلیة بهذا الصدد یومی الأربعاء والخمیس من هذا الإسبوع.

وفی غضون الأیام القلیلة المقبلة، سیناقش قضاة محكمة العدل الدولیة طلب إیران وامكانیة إصدار محكمة العدل الدولیة قرار مؤقت بشأن وقف تنفیذ الحظر الأمیركی ضد ایران.

إنتهی**أ م د**س.ر

