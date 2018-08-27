ديوان ابن سلمان: نقل المعركة إلي لبنان

وبحسب التقرير الذي كشفت الصحيفة اللبنانية تفاصيله، فإن الاجتماع تطرق إلي الأوضاع السياسية والعسكرية في سوريا، وخصوصا في الجنوب، بعد نجاح الجيش السوري بتحرير المنطقة الجنوبية بمساعدة القوي الحليفة للجيش والدعم الروسي.

كما تطرق المجتمعون إلي الوضع اليمني وجري التداول بالنتائج العسكرية هناك، ودراسة التأثيرات والتداعيات السلبية علي السعودية والدول الأخري جراء العدوان الذي تشنه علي اليمن ، ووفقا للتقرير، حاول المجتمعون إيجاد سبل للتعويض عن الخسائر في الحرب اليمنية وإيجاد طرق توازن جديدة مع إيران في المنطقة.

ودعا مساعدو ابن سلمان لنقل المعركة من اليمن إلي لبنان، معتبرين أنه 'بعد زيادة الضغوط الاقتصادية علي إيران و'حزب الله' للخروج من سوريا، من المفيد أن تنقل المعركة من اليمن إلي الساحة الداخلية في لبنان'.

ووفقا لـ 'الأخبار': بعد الاجتماع، بدأت السعودية بحملة إعلامية علي لبنان عبر صحف سعودية أبرزها صحيفة 'عكاظ' التي عنونت: 'لبنان.. للصبر حدود'، ورأي فيه الكاتب خالد السليمان-المعروف بقربه من ديوان ولي العهد- أنه 'لا يمكن أن يستمر لبنان في ممارسة تناقضاته، يبيعنا نظامه السياسي المواقف التي لا تسمن ولا تغني من جوع، بينما تمارس بعض أحزابه السياسية عدوانيتها تجاهنا، فلا شيء يجبرنا علي تحمل حالة الانفصام السياسي التي يعيشها لبنان'.

انتهي**2054**س.ر

