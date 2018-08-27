ديوان ابن سلمان: نقل المعركة إلي لبنان

بيروت/27 آب/اغسطس/ارنا-كشفت صحيفة 'الأخبار' اللبنانية اليوم الإثنين عن تقرير دبلوماسي سري احتوي معلومات من داخل الأروقة الملكية السعودية، ومفاده عن اجتماع حصل في الرياض ضم كلًّا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير ورئيس جهاز الاستخبارات خالد الحميدان ومسؤولين آخرين.

وبحسب التقرير الذي كشفت الصحيفة اللبنانية تفاصيله، فإن الاجتماع تطرق إلي الأوضاع السياسية والعسكرية في سوريا، وخصوصا في الجنوب، بعد نجاح الجيش السوري بتحرير المنطقة الجنوبية بمساعدة القوي الحليفة للجيش والدعم الروسي.
كما تطرق المجتمعون إلي الوضع اليمني وجري التداول بالنتائج العسكرية هناك، ودراسة التأثيرات والتداعيات السلبية علي السعودية والدول الأخري جراء العدوان الذي تشنه علي اليمن ، ووفقا للتقرير، حاول المجتمعون إيجاد سبل للتعويض عن الخسائر في الحرب اليمنية وإيجاد طرق توازن جديدة مع إيران في المنطقة.
ودعا مساعدو ابن سلمان لنقل المعركة من اليمن إلي لبنان، معتبرين أنه 'بعد زيادة الضغوط الاقتصادية علي إيران و'حزب الله' للخروج من سوريا، من المفيد أن تنقل المعركة من اليمن إلي الساحة الداخلية في لبنان'.
ووفقا لـ 'الأخبار': بعد الاجتماع، بدأت السعودية بحملة إعلامية علي لبنان عبر صحف سعودية أبرزها صحيفة 'عكاظ' التي عنونت: 'لبنان.. للصبر حدود'، ورأي فيه الكاتب خالد السليمان-المعروف بقربه من ديوان ولي العهد- أنه 'لا يمكن أن يستمر لبنان في ممارسة تناقضاته، يبيعنا نظامه السياسي المواقف التي لا تسمن ولا تغني من جوع، بينما تمارس بعض أحزابه السياسية عدوانيتها تجاهنا، فلا شيء يجبرنا علي تحمل حالة الانفصام السياسي التي يعيشها لبنان'.
انتهي**2054**س.ر



برچسب ها

سياسي

لبنان

محمد بن سلمان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ديوان ابن سلمان: نقل المعركة إلي لبنان

معظم المشاهدات

روحانی: إیران ترید توسیع وتمتین العلاقات مع قطر

روحانی: إیران ترید توسیع وتمتین العلاقات مع قطر

ظریف: الأمریكیون أكثر مایركزون علي الحرب النفسیة

ظریف: الأمریكیون أكثر مایركزون علي الحرب النفسیة

تركيا تعلن استعدادها لنقل ركاب الرحلات الجوية الخارجية الايرانية

تركيا تعلن استعدادها لنقل ركاب الرحلات الجوية الخارجية الايرانية

شركات الطيران الايرانية تتفق علي خفض اسعار التذاكر

شركات الطيران الايرانية تتفق علي خفض اسعار التذاكر

البرلمان الجديد سيضع حدا للتواجد العسكري الأميركي في العراق

قيادي في تحالف الفتح:

البرلمان الجديد سيضع حدا للتواجد العسكري الأميركي في العراق

أحدث الأخبار

مؤتمر همدان 2018 الدولي

مؤتمر همدان 2018 الدولي

مؤتمر همدان 2018 الدولي

مؤتمر همدان 2018 الدولي

العميد حاتمي يزور دمشق

العميد حاتمي يزور دمشق

العميد حاتمي يزور دمشق

العميد حاتمي يزور دمشق

عون يوكد علي عودة النازحين السوريين الي المناطق الآمنة ببلدهم

عون يوكد علي عودة النازحين السوريين الي المناطق الآمنة ببلدهم

موضوعات مرتبط