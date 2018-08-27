وزیر التربیة والتعلیم: 470 الف طالب اجنبی یدرسون تحت مظلة الوزارة

وقال سیدمحمد بطحائی الیوم الاثنین فی مراسم افتتاح مشروع تعلیمی فی محافظة كلستان (شمال) 'ان ضم هذا العدد من الطلبة الاجانب الي جانب سائر الطلبة فی المدارس الایرانیة یبعث علي فخر واعتزاز الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة'.

واوضح ان الاوساط الدولیة اشادت بهذا الخطوة الایرانیة التی انفردت بها ایران.

الي ذلك قال حاكم ولایة فراه الافغانیة ان اكثر من 18 الف طالب جامعی یواصلون تعلیمهم حالیا فی الجامعات الایرانیة.

وقال 'عبدالبصیر سالنكی' الیوم الاثنین فی الاجتماع الذی عقد لدراسة السبل الكفیلة بالتعاون العلمی والجامعی بین ولایة فراه و وجامعات خراسان الجنوبیة، قال ان 6 الاف من الطلبة الافغان یدرسون حالیا فی هذه المحافظة ومحافظة خراسان الرضویة وخراسان الشمالیة.

واوضح ان القواسم اللغویة والثقافیة والقلاقل المشتركة تحتم علینا تطویر التعاون اكثر فاكثر.

انتهي**س.ر

