ايران توجه دعوة لسلطان عمان للمشاركة في اجتماع التعاون الاسيوي

الدوحة / 27 آب / اغسطس- قدم سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدي مسقط دعوة للسلطان قابوس للمشاركة في اجتماع قمة مجمع حوار التعاون الاسيوي المقرر عقده في طهران.

وسلم السفير محمد رضا نوري شاهرودي الدعوة لوزير ديوان البلاط السلطاني 'خالد بن هلال البوسعيدي'.
وتم في هذا اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي للبلدين حيث عبر السفير الايراني عن شكره لما اتخذته السلطنة من تمهيدات للتعاون الاقتصادي الثنائي خاصة في مجال اصدار التاشيرات للرعايا الايرانيين في المطار وتنشيط حركة النقل الجوي والبحري بين البلدين وقال ان عقد الاجتماع السابع عشر للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة قبل شهرين في مسقط وفر العديد من الفرص امام رجال الاعمال والناشطين الاقتصاديين لكلا البلدين.
من جانبه اعرب الوزير البوسعيدي عن شكره لجهود السفارة الايرانية لتوفير فرص التعاون الثنائي خاصة حضور القطاع الخاص الايراني في عمان معلنا بذلك استعداد السلطنة للتعاون الاقتصادي والتجاري مع الجمهورية الاسلامية الايرانية مشيرا الي حضور وفد عماني رفيع في اجتماع مجمع حوار التعاون الاسيوي في طهران.
وحوار التعاون الآسيوي (ACD) منظمة حكومية دولية تم إنشاؤها في 18 حزيران- يونيو 2002 لتعزيز التعاون الآسيوي علي مستوي القارة، والمساعدة في إدماج منظمات إقليمية منفصلة مثل آسيان ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي و‌مجلس التعاون و‌الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي.
انتهي**س.ر



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ايران توجه دعوة لسلطان عمان للمشاركة في اجتماع التعاون الاسيوي

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