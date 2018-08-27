مونسان: 1900 مشروع سياحي قيد التنفيذ

همدان/27 آب/أغسطس/إرنا- أعلن مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة 'علي أصغر مونسان'، ان ألفا و900 مشروع سياحي قيد التنفيذ حاليا ومن المتوقع تدشين ألف و200 منها خلال الاعوام الثلاثة المقبلة.

وتابع مونسان، اليوم الإثنين خلال مؤتمر همدان 2018، ان إقامة مؤتمر تبريز 2018 الذي تضمن مجموعة من الإحتفاليات المعنية بادراج عدد من المعالم الإيرانية علي قائمة التراث العالمي وإقامة معارض ثقافية مشتركة مع عدد من الدول الأجنبية ومؤتمر همدان 2018 الذي نشهده حاليا، جاءت كلها في إطار البرامج الثقافية المنجزة منذ تولي الحكومة الثانية عشرة مهام عملها.
علما بأن مؤتمر همدان 2018 الدولي الذي انطلق اليوم ليستمر حتي يوم غد بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بمجال السياحة من الداخل والخارج وأمين عام منتدي حوار التعاون الآسيوي (ACD) وممثلين عن الدول الآسيوية حيث سيتم خلاله التعريف بمعالم همدان وتاريخها باعتبارها عاصمة السياحة الآسيوية للعام 2018 .
إنتهي**أ م د**س.ر



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فرهنگي

علي أصغر مونسان

همدان 2018

حوار دول التعاون الآسيوي

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مونسان: 1900 مشروع سياحي قيد التنفيذ

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