أمين عام حوارالتعاون الآسيوي: نعمل علي تنمية السياحة داخل آسيا

وفي مؤتمر صحفي علي هامش إقامة الملتقي الدولي (همدان 2018)الذي تم فيه الاعلان عن اختيارها عاصمة للسياحة الآسيوية قال هذا المسؤول الآسيوي بأنّ الأماكن والمعالم السياحية وخدماتها متوفرة في آسيا فلا داعي للسفر الي اوروبا وأمريكا وباقي القارات للسياحة داعياً الدول الآسيوية للتعاون في هذا الشأن.

و سمّي ليمتشون، ايران وتايلاند وكمبوديا وكوريا الجنوبية دولاً سياحية قادرة علي استقطاب المزيد من السياح لما تتمتع به من معالم سياحية وامكانات تقديم الخدمات للسياح.

وأكّد ليمتشون علي ضرورة تربية كوادر لتنمية القطاع السياحي الآسيوي مشيراً الي إمكانية تطبيق نموذج كمبوديا - تايلاند بين ايران وتركيا.

وكان محافظ همدان محمد ناصر نيكبخت قد ألقي صباح اليوم كلمة في الملتقي اكد فيها علي أنّ هذه المحافظة تتمتع بمعالم سياحية عديدة فضلا عن تمتعها بفرص صناعية وزراعية ومنجمية واصفاً إيّاها بالفرصة المناسبة للمستثمرين.

وقال نيكبخت ان المعالم التاريخية في المحافظة تبلغ الف و800 معلَم مشيراً الي تنوع الأجواء فيها مهنئا إختيارها عاصمة للسياحة الآسيوية هذا العام.

كما لفت نيكبخت الي خصيصة حصرية تنفرد بها هذه المحافظة قائلا ان الحياة المدنية في هذه المحافظة تعود الي 3 آلاف سنة.

وتحظي محافظة همدان بفرصة لاستقطاب طلاب أكاديميين بفضل توفُّر جامعات فيها تضم فروع متنوعة و.تبلغ مساحة هذه المحافظة 20 الف كيلومتر مربع ويسكنها مليون و750 الف نسمة.

وقد بدأ اليوم الاثنين الملتقي الدولي في همدان(غرب طهران)2018 برعاية النائب الاول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري ليستمر حتي يوم غد الثلاثاء .

وشارك في هذا المؤتمرالدولي وزراء وسفراء من الدول الآسيوية ورئيس منظمة الثقافة والصناعات اليدوية والسياحة الايراني والأمين العام لإتحاد التعاون الآسيوي.

وسيتضمن الملتقي برامج هامشية منها إقامة ورشات تخصصية وإقامة رحلات سياحية لزيارة مناطق في محافظة همدان منها «غَنجنامه» و«غارعلي صَدر» وممرّ «إبن سينا» ومرقد«استرومردخاي» وسوق همدان الشعبي ومدينة «لاجين» لإنتاج الخزف.

وفي اليوم الثاني ستتخلل المؤتمر إجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف تنعقد بين رئيس منظمة التراث الثقافي الايراني ومسؤولين أجانب.

وكان إختيار محافظة همدان عام 2018 كعاصمة سياحية آسيوية أهم حدث شهدته البلاد ثقافياً عادعليها باستقطاب الكثير من السياح وقد تمت المصادقة علي هذا القرار في إجتماع وزراء سياحة الدول الآسيوية الذي اُقيم في الصين بطلب تقدمت به ايران.

انتهي** ع ج**س.ر

