روحاني: اطراف الاتفاق النووي لابد ان تسرع في برامجها للحفاظ عليه

وقال الرئيس حسن روحاني في اتصاله مع إيمانويل ماكرون 'بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي باتت سائر الاطراف تتحمل مسؤولية اكبر للحفاظ عليه ' مؤكدا بذلك ان ايران تدعو للحفاظ علي الاتفاق النووي لكنها ستعمل علي اتخاذ اجراءات اخري فيما لو تقدم الدول الاوروبية علي اتخاذ تدابير واضحة في مجال القنوات المالية والنفط والتأمين والنقل.

من جانبه قال الرئيس الفرنسي ان باريس تدعو الي توثيق علاقاتها مع طهران مؤكدا بذلك ان فرنسا تبذل كل مابوسعها للحفاظ علي الاتفاق النووي وانها ملتزمة بما ينص عليه الاتفاق النووي وتعمل بمسؤولياتها في هذا المجال.

وتطرق الي ما اتخذته فرنسا وسائر الشركاء للحفاظ علي الاتفاق النووي وقال نحن بذلنا جهودا مكثفة للحفاظ علي الاتفاق ونتابع الاليات التجارية والمالية في هذا الخصوص.

واكد الرئيسان علي ضرورة الحفاظ علي خطة العمل المشترك الشاملة مشيرين بذلك الي ضرورة اتخاذ الخطوات العملية اللازمة .

وناقش الرئيسان الايراني والفرنسي الاجتماع القادم لوزراء خارجية الدول الاوروبية الثلاث اضافة الي منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي مع وزير الخارجية الايراني وتبادلا وجهات بشأن التطورات في سوريا والاجتماع الثلاثي القادم لرؤساء جمهوريات ايران وروسيا وتركيا الي جانب موضوع مكافحة الارهاب.

واكدا علي ضرورة استمرار الاتصالات الوثيقة للمضي قدما نحو تحقيق الاهداف المشتركة.

كما شدد الرئيسان علي انهما سيبذلان قصاري جهودهما لتعزيز العلاقات بين طهران وباريس اكثر فاكثر.

انتهي**س.ر

