الأمم المتحدة تدعو لمحاكمة قائد الجیش فی میانمار بتهمة إبادة الروهینغا

طهران / 27 اب / اغسطس / ارنا - أكد تقریر أممی صدر مؤخرا، وجود أدلة كافیة لمحاكمة قیادة جیش میانمار وقائده 'الجنرال مین أونغ خلاین' بتهمة إبادة الروهینغا فی ولایة راخین عام 2017.

وذكر القائمون علي اعداد 'تقریر البعثة الأممیة المستقلة للتحقیق فی أحداث میانمار'، أن سلطات هذا البلد لم تسمح لهم بدخول أراضی هذا البلد، ولذلك اضطر هؤلاء ان یجروا تحقیقهم علي أساس المقابلات مع الضحایا وشهود العیان وباستخدام الصور من الأقمار الاصطناعیة والصور الفوتوغرافیة وتسجیلات الفیدیو؛ كما زار الخبراء الدولیون أثناء عملهم علي هذا التقریر بنغلادیش وإندونیسیا ومالیزیا وتایلاند وبریطانیا.
وأكد ممثلو البعثة فی التقریر، أن قیادة جیش میانمار كانت تمارس سیاسة الإبادة تجاه السكان الروهینغا وارتكبت جرائم ضد الإنسانیة وجرائم حرب فی ولایات راخین وكاشین وشان، وذلك بالتواطؤ مع السلطات المدنیة.
وجاء فی التقریر ایضا، أن ما حدث فی میانمار خلال شهر مارس 2017 'یعد بلا شك جرائم خطیرة وفق القانون الدولی'؛ كما تطرق الي جراءم الاغتصاب الجماعی والقیام بهجمات علي الأطفال وإحراق القري بالكامل والتعذیب واختفاء الناس وممارسة الرق الجنسی بحق الروهینغا.
وأشار التقریر إلي وجود عناصر جرائم ضد الإنسانیة فی ولایة راخین؛ مضیفا أن 'الفرار الجماعی للروهینغا بعد أحداث الـ25 من أغسطس عام 2017 لم یكن نتیجة عملیة عسكریة منفردة، بل السیاسة التی كانت السلطات تمارسها علي أساس دائم ضد الروهینغا'.
كما شدد التقریر الاممی هذا، علي ان 'هناك الكثیر من المعلومات الكافیة لإجراء التحقیق ومحاكمة كبار مسؤولی الجیش فی میانمار وتحدید مسؤولیتهم عن الإبادة فی ولایة راخین'.
ویضم التقریر قائمة الأشخاص المشتبه بهم بارتكاب هذه الجرائم، بمن فیهم قائد جیش میانمار 'الجنرال مین أونغ خلاین' و5 قادة آخرین. وتم نقل القائمة الشاملة للأسماء إلي المفوض السامی لحقوق الإنسان؛ كما من المتوقع تسلیمها لأی محكمة موثوقة.
هذا ودعت البعثة الأممیة إلي نقل التحقیق حول الوضع فی میانمار إلي المحكمة الجنائیة الدولیة، أو إنشاء محكمة دولیة منفصلة لمحاكمة المسؤولین عن الجرائم المرتكبة فی هذا البلد.
هذا وتقرر، ان یتم عرض التقریر الاممی حول جرائم العسكریین فی میانمار رسمیا أثناء الدورة الجدیدة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فی جنیف، المرتقبة فی الـ18 من سبتمبر القادم.
المصدر : روسیا الیوم
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الأمم المتحدة تدعو لمحاكمة قائد الجیش فی میانمار بتهمة إبادة الروهینغا

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