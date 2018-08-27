دعوه لتسيير رحلات جوية بين البرز الايرانية وروسيا

وأضاف علي اوف علي هامش زيارته للمعرض الدائم لمنتجات ايران وصناعاتها القائم في محافظة البرز، بأنّ عدم معرفة الجهات الروسية التجارية بكفاءات هذه المحافظة وعدم توفر رحلات مباشرة هي من العوائق التي تحول دون التعاون بين الجانبين.

واعتبر علي اوف إقامة هذا المعرض وزيارة الوفد الروسي له بأنها فرصة للتعرف علي المنتجات الصناعية الايرانية وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية.

واجتمع «علي اوف» برؤساء غرف التجارة الايرانية وغرف التعاون وشركات تنمية التصدير الايرانية بحضور ممثلين روس متواجدين في 57 دولة معلناً استعداد سلسله الشركات الروسيه حرصها علي التعاون مع محافظة البُرز لتوفير السلع التي تحتاجها المحافظة.

كما تمّ خلال هذه الزيارة الاعلان عن استعداد مصرفَين ايرانيين ومصرفَين روس لفتح حساب اعتمادات لصالح الصادرات بين البلدين.

انتهي** ع ج** 1718

