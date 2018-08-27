محافظة قزوين تستضيف معرض ثقافة الشعوب بمشاركة دولية واسعة

وقال رئيس المجلس البلدي الاسلامي في محافظة قزوين 'حكمت الله داودي'، ان معرض ثقافة الشعوب يهدف الي التعريف بالطاقات الثقافية والفنية والاجتماعية والتاريخية والشرائح المجتمعية لدي محافظة قزوين.

واكد داودي ان العلاقات الثقافية والاجتماعية بين قزوين وسائر شعوب العالم تسهم بشكل كبير في تنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية للجمهورية الاسلامية الايرانية مع البلدان الاخري.

واشار المسؤول الايراني الي مشاركة 10 دول بما يشمل البرازيل والمكسيك وساحل العاج وكينيا وطاجسكستان وكوريا الجنوبية واليابان وقرغيزيا واذربيجان وتركيا في معرض ثقافة الشعوب المقام حاليا بمحافظة قزوين؛ مبينا ان المعرض سيتمر بأعماله لغاية 1 سبتمبر القادم.

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