الصادرات غير النفطية الايرانية تجاوزت 19 مليار دولار

وكان حجم هذه الصادرات بلغ من 21 مارس الي 21 يونيو 2018 ، 15 مليار دولار ما يعني نمواً قدره 13.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم وازداد حجم الصادرات غير النفطية باليورو الي نسبة 27.84 بالمائة خلال نفس الفترة.

وكان الحجم الوزني للاستيراد الايراني بلغ 13 مليونا و936 الف طن ما يعادل 18 مليارا و893 مليون دولار.

وإحتلت السوائل الغازية المرتبة الاولي من الإنتاج غير النفطي وتصديره خلال الفترة من 21 مارس حتي 21 يونيو هذا العام وبلغت عوائدها 170 مليون دولار تلتها مادة البروبان ثم الزيوت الخفيفة في الرتبة الثانية والثالثة.

كما إحتلت قطع غيار السيارات الرتبة الاولي من السلع المستوردة بقيمة بلغت 882 مليون دولار تلاها الرز ب863 مليون دولار ثم جاء طعام المواشي ب814 مليون دولار في الرتبة الثانية والثالثة.

وكانت الصين أكبر زبون للسلع الايرانية حيث أنها اشترت من ايران خلال هذه الفترة من العام 3 مليارات و744 مليون دولار تلتها الإمارات ب3 مليارات و500 مليون دولار والعراق ب3 مليارات و417 مليون دولار ثم افغانستان بمليار و433 مليون دولار.

وكانت الدول المصدرة الاولي الي ايران هي الصين ب4 مليارات و838 مليون دولار ثم الإمارات بمليارين و668 مليون دولار ثم كوريا الجنوبية والهند والمانيا.

انتهي** ع ج** 1718

