وزير الدفاع : المدافعون عن المراقد المقدسة افشلوا مؤامرات نظام الهيمنة

العميد حاتمي قال اليوم الاثنين خلال اللقاء مع جمع من قادة محور المقاومة في دمشق، ان الاحداث التي تعرض لها العراق وسوريا نُفّذت في اطار المؤامرات الامريكية التي كان قد خطط لها بهدف ضرب المنطقة والمقاومة منذ انتصار الثورة الاسلامية حتي اليوم.

وتابع قائلا، انه لو لا المقاومة في وسوريا والعراق، لكان هذان البلدان اليوم تحت وطئة احتلال جماعة داعش الارهابية.

وشدد وزير الدفاع الايراني علي ان هدف الاعداء الرئيسي من افتعال الفتن والمؤامرات يكمن في تهديد وزعزعة الاستقرار علي صعيد المنطقة وايران.

واردف، ان مؤامرات الاعداء ستتواصل نظرا للظروف الراهنة في المنطقة؛ داعيا الي التأهب لاحباط هذه المخططات.

واكد العميد حاتمي ضرورة تعزيز الطاقات الاستراتيجية للحيلولة دون تحقيق مآرب الاعداء؛ مردفا ان الانتصار علي الارهاب في بلدان المنطقة مرهون بتضحيات وجهود محور المقاومة.

انتهي ** ح ع

