وزير الدفاع : المدافعون عن المراقد المقدسة افشلوا مؤامرات نظام الهيمنة

دمشق / 27 اب / اغسطس / ارنا – اكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة 'العميد امير حاتمي' ان تضحيات وجهود المدافعين عن المراقد المقدسة لدي الجيش والقوات الشعبية في كل من سوريا والعراق، حالت دون تحقيق مآرب نظام الهيمنة وعملائه الاقليميين في المنطقة.

العميد حاتمي قال اليوم الاثنين خلال اللقاء مع جمع من قادة محور المقاومة في دمشق، ان الاحداث التي تعرض لها العراق وسوريا نُفّذت في اطار المؤامرات الامريكية التي كان قد خطط لها بهدف ضرب المنطقة والمقاومة منذ انتصار الثورة الاسلامية حتي اليوم.
وتابع قائلا، انه لو لا المقاومة في وسوريا والعراق، لكان هذان البلدان اليوم تحت وطئة احتلال جماعة داعش الارهابية.
وشدد وزير الدفاع الايراني علي ان هدف الاعداء الرئيسي من افتعال الفتن والمؤامرات يكمن في تهديد وزعزعة الاستقرار علي صعيد المنطقة وايران.
واردف، ان مؤامرات الاعداء ستتواصل نظرا للظروف الراهنة في المنطقة؛ داعيا الي التأهب لاحباط هذه المخططات.
واكد العميد حاتمي ضرورة تعزيز الطاقات الاستراتيجية للحيلولة دون تحقيق مآرب الاعداء؛ مردفا ان الانتصار علي الارهاب في بلدان المنطقة مرهون بتضحيات وجهود محور المقاومة.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سياسي

وزير الدفاع

المراقد المقدسة

نظام الهيمنة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وزير الدفاع : المدافعون عن المراقد المقدسة افشلوا مؤامرات نظام الهيمنة

معظم المشاهدات

روحانی: إیران ترید توسیع وتمتین العلاقات مع قطر

روحانی: إیران ترید توسیع وتمتین العلاقات مع قطر

تركيا تعلن استعدادها لنقل ركاب الرحلات الجوية الخارجية الايرانية

تركيا تعلن استعدادها لنقل ركاب الرحلات الجوية الخارجية الايرانية

ظریف: الأمریكیون أكثر مایركزون علي الحرب النفسیة

ظریف: الأمریكیون أكثر مایركزون علي الحرب النفسیة

شركات الطيران الايرانية تتفق علي خفض اسعار التذاكر

شركات الطيران الايرانية تتفق علي خفض اسعار التذاكر

البرلمان الجديد سيضع حدا للتواجد العسكري الأميركي في العراق

قيادي في تحالف الفتح:

البرلمان الجديد سيضع حدا للتواجد العسكري الأميركي في العراق

أحدث الأخبار

الأمم المتحدة تدعو لمحاكمة قائد الجیش فی میانمار بتهمة إبادة الروهینغا

الأمم المتحدة تدعو لمحاكمة قائد الجیش فی میانمار بتهمة إبادة الروهینغا

دعوه لتسيير رحلات جوية بين البرز الايرانية وروسيا

دعوه لتسيير رحلات جوية بين البرز الايرانية وروسيا

محافظة قزوين تستضيف معرض ثقافة الشعوب بمشاركة دولية واسعة

محافظة قزوين تستضيف معرض ثقافة الشعوب بمشاركة دولية واسعة

الصادرات غير النفطية الايرانية تجاوزت 19 مليار دولار

خلال الأشهر الخمسة الأخيرة

الصادرات غير النفطية الايرانية تجاوزت 19 مليار دولار

سفن الصيد الأجنبية تمتلكها جهات ايرانية أو قامت بإستئجارها

رئيس موسسة الثروة السمكية:

سفن الصيد الأجنبية تمتلكها جهات ايرانية أو قامت بإستئجارها

موضوعات مرتبط