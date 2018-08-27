أمریكا تعرض القوانین الدولیة للخطر

و عقدت محكمة العدل الدولیة فی لاهای الیوم الاثنین أولي جلساتها للاستماع الي شكوی الحكومة الایرانیة ازاء العودة احادیة الجانب للحظر من قبل حكومة واشنطن.

وقرأ كاتب المحكمة، شكوي إیران بشأن الاجراء الأمریكی بالانسحاب من الاتفاق النووی واستئناف الحظر، وطالبت إیران، إطلاق تراخیص بیع الطائرات، بالاضافة الي استبعاد جمیع العقوبات، كما قدمت امریكا تقریرا عن إجراءاتها إلي المحكمة.

وفی مستهل المرافعة حیا محبی ذكري كوفی عنان واشار الي قرار المسؤولین الأمریكیین بإعادة فرض عقوبات علي إیران، وقال إنه علي الرغم من الإجراءات الدبلوماسیة التی اتخذتها إیران، فإن اقرار الحظر الأمریكی بشكل عاجل، دفع طهران إلي تقدیم شكوي الي محكمة العدل.

وشدد علي أن استئناف العقوبات الأمریكیة، التی أعلنت فی 8 مایو الماضی، بهدف الإضرار بالاقتصاد الإیرانی والمواطنین الإیرانیین، یمثل انتهاك صریح لاتفاقیة الصداقة بین ایران وامریكا لعام 1955.

وإشار إلي الاتفاقیة النوویة التی أقرها قرار مجلس الأمن رقم 2231 ، منوها الي المنافع الاقتصادیة لایران فی الاتفاقیة سیما إقامة علاقات تجاریة مع الأطراف الأجنبیة والانتعاش الاقتصادی فی إیران، وتوقیع عقود مع شركات أمریكیة مثل جنرال إلكتریك وبوینغ .

وصرح ممثل إیران، إن الحكومة الأمریكیة الجدیدة اطلقت اتهامات خاویة ضد إیران، وامتنعت عن الوفاء بالتزاماتها فی إطار الاتفاق النووی، والذی یتناقض مع تصریحات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بشأن التزام إیران بتعهداتها فی الاتفاق النووی.

ووصف محبی تصریحات الرئیس الامریكی ووزیر خارجیته بانها تلحق الضرر بالاقتصاد الإیرانی، مما أدي إلي انخفاض قیمة الریال. من ناحیة أخري، أدي تأثیر القرار الأمریكی باستئناف العقوبات إلي تراجع كل الاستثمارات الأجنبیة تقریبا ، وإلغاء عقود إیران مع الدول الأجنبیة وتراجع صادرات النفط.

وحذر ممثل ایران من أن العقوبات الامریكیة الحالیة والمستقبلیة تتسبب فی رفع قیمة السلع الإیرانیة وتفشی البطالة، وتدمیر الاقتصاد والعملة الصعبة ما یشكل انتهاكا لاتفاقیة عام 1955.

وقال محبی إن سلوك الولایات المتحدة قد أضر بالقانون الدولی وزاد من حدة التوتر فی المنطقة.

انتهي** 2344

