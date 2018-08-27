بدء عمليات إنشاء محطة توليد الكهرباء في مدينة زاهدان

زاهدان/27آب/اغسطس/إرنا – بدأت عمليات إنشاء محطة «اُفق» لتوليد الطاقة الكهربائية بالدورة المركّبة بمدينة زاهدان (جنوب شرق) وذلك تزامناً مع اليوم الرابع لاسبوع الحكومة في حفل خاص فيما أعلن مقاول هذه المحطة أن المحطة ستبدأ انتاجها بعد عامين وستزوِّد المدن والارياف بالكهرباء.

وعلي هامش العمليات التنفيذيه الميدانية الخاصة بإنشاء محطة «اُفق» لانتاج الطاقة الكهربائية بالدورة المركّبة قال منفذ المحطه خباز بيشه في تصريح ادلي به لمراسل وكالة إرنا : لقد تمّ تسليم المقاول، الأراضي التي ستُنشأ عليها هذه المحطة أي الي شركة إدارة مشاريع إنشاء المحطات الكهربائية الايرانية (مبنا) واصفاً هذا المشروع بأنه سيعود بالخير علي أهالي وأبناء المنطقة .
وأضاف خباز بيشه بأنّ السعة الانتاجية لهذه المحطة لن تتوقف عند 540 ميغاواط بل ستزداد بازدياد منشآتها وبنسبة استهلاك الأهالي والصناعات لهذه الطاقة.
وعن كلفة انشاء المحطة في مدينة زاهدان قال خباز بيشه بأنها ستبلغ ما يقارب 300 مليون يورو معرباً عن أمله بإمكانية تصدير ها من محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد الي الدول المجاورة.
هذا وتم تزويد محطة اُفق لإنتاج الطاقة الكهربائية بتوربينَين غازيين من طراز70-MGT و غلّايَتَين تدويريتَين وتوربين واحد أنتجتها شركة مبنا الايرانية.
وبلغت تكلفة هذا المشروع 290 مليون يورو كانت 70 بالمائة منها تسهيلات أجنبية والباقي وفرها أصحاب الأسهم المحليين.
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بدء عمليات إنشاء محطة توليد الكهرباء في مدينة زاهدان

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