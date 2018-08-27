صرخة نوجهها إلي العالم لوقف الانتهاكات وحماية سجناء الرأي

وفي بيان أصدره السجناء امس الاول 'السبت' 25 أغسطس 2018 وحصلت (البحرين اليوم) علي نسخة منه؛ أوضح السجناء المضربون بأن “تردي الأوضاع في سجن جو بلغ أعلي معدلاته، خصوصا في الجانب الحقوقي وما يتعلق بالحاجات الأساسية للسجناء، ولاسيما الجوانب الصحية والرعاية الأولية والمستمرة”.

وقد أعلن عدد من السجناء الأسبوع الماضي الإضراب عن الطعام تضامنا مع الرمز المعتقل الأستاذ حسن مشيمع، واحتجاجا علي سوء المعاملة والحرمان من العلاج، ومنهم البطل الرياضي محمد ميرزا، والناشط علي حاجي.

وامتنعت السلطات داخل السجن عن توفير المتابعة الصحية للسجناء المضربين، إلا أن المصادر أكدت أن “معنويات” المضربين مرتفعة، مشيرة إلي أن موجة الإضراب سوف تتصاعد تدريجيا.

وكشف البيان بعض الحالات الخطيرة التي تستدعي التدخل العاجل، وهي حالات السجناء:

1- إلياس ناصر الذي يعاني من سرطان القولون.

2- فاضل عباس يحيي المصاب بالذئبة الحمراء.

3- أحمد سعيد الذي تدهورت حالته النفسية إلي مستوي خطير يهدد حياته.

4- عقيل حسن جاسم الذي يعاني من صرع متقدّم.

وتوجه السجناء المضربون إلي المعنين والمهتمين بحقوق الإنسان، وخاصة في المنظمات الدولية واللجان المختصة، من أجل “الضغط علي المسؤولين عن هذه الانتهاكات الصارخة، وحماية سجناء الرأي في البحرين” بحسب البيان.

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