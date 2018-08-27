العقوبات الأمريكية تشكل فرصة للتعاطي مع الدول

وخلال لقائه سفير الصين في طهران، قال علاء الدين بروجردي، إن علاقات طهران مع بكين جيدة للغاية في أعقاب الثورة الإسلامية، وقال إن دور التعاون البرلماني في توسيع وتطوير التعاون والعلاقات بين البلدين، مهم جدا.

وأكد علي دعم وحماية مجلس الشوري الاسلامي لتطوير العلاقات الودية مع الصين في مختلف المجالات.

وقال النائب عن أهالي بروجرد في مجلس الشوري الإسلامي إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة علي توسيع العلاقات الشاملة بين البلدين وهناك إمكانات جيدة جدا لتطوير العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، وخاصة العلاقات البرلمانية، والتي يمكن استثمار هذه القدرات لصالح شعبي البلدين.

وقال رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين إيران والصين، إن الحظر الامريكي ضد الشعوب، وخاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية يمثل فرصة للمزيد من التعاطي مع الدول ذات المصالح المشتركة وفي الظروف الحالية فان التعاون بين الصين و ايران في مختلف المجالات لصالح البلدين.

من جانبه أكد سفير الصين لدي طهران ' انغ سون'، علي ماضي التعاون والقدرات المتاحة في إيران، مؤكدا علي اهتمام بلاده بتطوير التعاون، وخاصة الاستثمار في إيران.

وأعرب عن ارتياحه لتطوير العلاقات الثنائية وقال إن جمهورية الصين الشعبية ترحب باستمرار تبادل التعاون والتعامل في المجالات التجارية والاقتصادية والسياسية ، والتي هي ذات أهمية للبلدين، وتعتقد إن اقرار العلاقات الشاملة مع الجمهورية الإسلامية في مصلحة البلدين.

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