ايران تحرز ذهبية وفضية رفع الاثقال في آسياد 2018

جاكرتا / 27 آب / اغسطس/ ارنا - أحرز الرباع 'بهداد سليمي ' والرباع 'سعيد علي حسيني اليوم الاثنين الميدالية الذهبية والفضية للوزن زائد 105 كغم ضمن دورة الالعاب الآسيوية الثامنة عشرة في اندونيسيا (آسياد 2018).

وإنطلقت منافسات المجموعة A للوزن زائد 105 كغم ضمن دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة في جاكرتا، صباح اليوم الاثنين بمشاركة رباعين من إيران (رباعان اثنان) وسوريا وتركمانستان وتايوان وباكستان واوزبكستان.
وكان الرباع الايراني بهداد سليمي حامل ذهبية العالم أولمبياد ريو 2016، قد رفع 208 كغم في الخطف و 253 كغم في النتر والمجموع 461 كغم و تقلد الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة .
والرباع الايراني الاخر 'سعيد علي حسيني حامل فضية العالم رفع 208 كغم في الخطف و 248 في النتر وبمجموع 456 تقلد الفضية .
وتقلد الاوزبكي 'رستم دجتنغ بايف' بمجموع 455 كغم البرونزية.
وبحصول بهداد سليمي الذهبية و سعيد علي حسيني الفضية يصبح عدد ميداليات البعثه الايرانيه المشاركه في آسياد 45 ميدالية منها 16 ذهبية و 15 فضية و 14 برونزية.
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ايران تحرز ذهبية وفضية رفع الاثقال في آسياد 2018

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