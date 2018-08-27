الحشد الشعبي ينفي انسحابه من مناطق شمال البلاد

وقال المتحدث الرسمي بأسم الحشد الشعبي-محور الشمال، علي الحسيني، في تصريحات لوسائل اعلام محلية، اليوم الاثنين، 'ان هناك استبدالا في بعض مواقع الحشد الشعبي لبعض القطعات في غرب محافظة الموصل، وان قطعات من الجيش تحركت من الحدود واستبدلت مواقعها مع الحشد الشعبي، ما ينبغي ان يكون الحشد خلف الجيش في مسك الارض والسيطرة عليها'.

وأوضح الحسيني، 'أن اوامر استبدال المواقع جاءت عن طريق القادة الميدانيين للقطعات، وهو اجراء تكتيكي لا يحمل اي ابعاد سياسية '، نافياً ان يكون امر التحرك من المواقع العسكرية موجها من القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي'.

واضاف المتحدث الرسمي بأسم الحشد الشعبي-محور الشمال، 'ان تغيير المواقع جاء نتيجة استتباب الامن، اذ لاتوجد حاجة لابقاء الجيش في مواقعه البعيدة عن المدينة، حيث ان المناطق الشمالية تشهد استقراراً امنياً، خاصة بعد افتتاح طريق كركوك- اربيل، اذ انه لم يشهد اي خرق امني بعد السيطرة عليه.

وكان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ، قد اصدر قبل اكثر من اسبوع توجيهات تقضي بانسحاب كافة قطعات ومقرات الحشد الشعبي من داخل المدن، لاسيما تلك المحررة من تنظيم داعش الارهابي، الا ان القائد العام للقوات المسلحة العراقية، وجه في وقت لاحق ببقاء قوات الحشد في مواقعها، مصرحا خلال زيارة له لمقر هيئة الحشد الشعبي ببغداد، في ثالث ايام عيد الاضحي، 'ان اخراج الحشد من مدن هائلة لا يجب ان يخضع لضغط سياسي، فعصابات داعش طردناها وهزمناها، ولكن لديهم خلايا وفكر ايديولوجي، يجب ان نستمر بمحاربته، اما اخلاء الساحة بشكل مفاجيء فأنه سيعطي فرصة للجماعات الارهابية للاعتداء علي المواطنين، وان الدستور والقوانين تمنع الخلط بين العمل الامني والعسكري والاستخباري مع السياسي'.

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