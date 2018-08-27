مواقف الرئيس الأمريكي لاتتلاءم مع مستجدات العالم

وخلال كلمة له في إجتماع السياحة الدولي الذي تستضيفه محافظة همدان (غرب طهران) استنكر النائب الاول لرئيس الجمهورية الإنسحاب الأمريكي من الإتفاق النووي والسلوك غير اللائق لهذا البلد والقوانين التي تسنها مؤسسات الدولة الامريكية ضد ايران وضد شعبها معتبراً ذلك جهلاً يعاني منه قادة الولايات المتحدة في مدي معرفتهم والمامهم بقضايا ومستحدات العالم الجديد.

ودان جهانغيري التصرفات اللاانسانية والخارجة عن القانون التي تمارسها الحكومة الامريكية والتي وصفها بأنها مخلّة بالعلاقات بين الشعوب مطالباً المجتمع الدولي بالوقوف أمام واشنطن وزعمائها في تفرّدهم ونهجهم الأحاديّ.

ورأي جهانغيري الحظر بأنه بات في عالمنا الجديد غير مجدٍ وغير فاعل لايمكنه سد الطريق أمام تعاون الشعوب والحكومات.

وفي موضوع المؤتمر السياحي أكّد جهانغيري علي عزم ايران لايجاد وتنمية الفرص اللازمة والمطلوبة لتنشيط تعاونها مع باقي الدول في مختلف النشاطات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية خاصة مع دول القارة الآسيوية.

وأعرب النائب الاول للرئيس الايراني عن ترحيب بلاده بالاستثمار الأجنبي لتحسين البني التحتية السياحية المحلية وزيادة النشاطات السياحية وما يخص شؤونها.

انتهي** ع ج** 1837

