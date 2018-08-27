رئيس الجمهورية يحضر غدا الي البرلمان للرد علي اسئله النواب

واضاف 'احمد اميرابادي' ان النواب امامهم مهلة من 30 دقيقة لطرح اسئلتهم فيما سيجيب رئيس الجمهوريه عليها خلال مدة اقصاها ساعة واحدة.

وقال ان النواب سيتحدثون يوم غد الثلاثاء في فترة اقصاها 30 دقيقة فيما يتعلق بأسئلتهم وبعد ذلك سيقوم الرئيس روحاني بالاجابة عليها .

وبين امير ابادي ان مقدمي الاسئلة بأمكانهم وبعد اجابات رئيس الجمهوريه السؤال منه لرفع الغموض الذي قد يحصل ومن ثم سيجيب الرئيس عليها .

واضاف عضو هيئة الرئاسة البرلمانية انه وفق النظام الداخلي للمجلس فانه سيتم التصويت علي اجابات الرئيس فيما اذا كانت مقنعة من عدمها وعن كل سؤال منفردا فأذا لم يقتنع ثلثا النواب المشاركين في الجلسة فانه سيتم رفع السؤال الي السلطة القضائية.

يذكر بأن طلب السوال من رئيس الجمهورية والذي وقع عليه 80 نائبا، يتمحور حول خمسة مواضيع رئيسية وهي عدم نجاح الحكومة في السيطرة علي تهريب السلع والعملة الصعبة، وإستمرار العقوبات المصرفية ضد إيران، وعدم إتخاذ الحكومة الإجراءات المناسبة لخفض معدل البطالة، والركود الإقتصادي الذي استمر عدة سنوات، وارتفاع سعر العملة الصعبة وانخفاض سعر العملة الوطنية.

انتهي**م م** 1718

