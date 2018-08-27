التطور العلمي للبلاد رهنٌ بالتعاون والتبادل الدولي

وخلال كلمة ألقاها في حفل افتتاح المؤتمر الوطني الرابع والثلاثين للفيزياء المقام في جامعة الإمام الخميني (رض) الدولية أضاف صالحي بأنّ الحصول علي التكنولوجيا الحديثة يتطلب تعاونا وتبادلا دوليا يجب أن يتم إنجازه بين علماء ونخب المجتمعات في العالم.

وأكّد صالحي علي بلوغ ايران استقلالها السياسي بعد انتصار الثوره الاسلامية موكدا ضرورة إتخاذ القرارات المناسبة والصحيحة لتطوير العلم والمعرفة والابحاث وتلبية متطلبات البلاد.

وشدّد صالحي علي المكانة الهامة التي تتمتع بها الرابطات العلمية في نمو و رقي البلاد العلمي موضحاً بأنّ هذه الرابطات تنفرد بخصوصيات تجعل منها أرضية وفرصة لإبداع وإنتاج كل ما هو حديث دون توقف.

وأشاد مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية بالمكانة العليا التي تتمتع بها جامعة الإمام الخميني (رض) في مدينة قزوين واصفاً اياها بشذرة المدينة وشمعتها وقال: إنّ هذه الجامعة وطيلة 30 سنة من نشاطها تابعت أهدافاً وتطلعات كببرة إستطاعت من خلالها تحقيق تنمية متزايدة.

ولفت صالحي الي تعاون هذه الجامعة في مشروع «رودوتردن» الضخم الوارد في حقل الزراعة والطب والعلم بتكلفة بلغت المليارات.

انتهي** ع ج** 1718

