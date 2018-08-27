مزارع الرياح قادرة علي انتاج 50% من كهرباء البلاد

واضاف اردكانيان اليوم الاثنين خلال مراسم افتتاح اكبر محطة توليد الكهرباء الكهرباء تعمل بطاقة الرياح بسعة 61.4 ميغاواط في منطقة طارم السفلي التابعة لمحافظة قزوين :ان محطات الطاقة المتجددة وخاصة التي تعمل بطاقة الرياح تطورت بشكل ملفتر ولها مكانة خاصة في توليد الكهرباء في ايران.

وقال وزير الطاقة ان السعة الانتاجية لمحطات الطاقة المتجددة هي 640 ميغاواط وان 45% منها تعمل بطاقة الرياح وخلال الاعوام القادمة سيكون انتاج المحطات المتجددة بين 4 الي 5 آلاف ميغاواط.

وفي سياق اخر قال الوزير ان وزارته ستقوم في اليوم الرابع لاسبوع الحكومة بتدشين احد عشر مشروعا واكبره محطة طارم السفلي لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح.

واضاف اردكانيان انه سيتم كذلك افتتاح خمس محطات شمسية في محافظة فارس (جنوب) واثنين في طهران واخري في قم ويزد وسيزداد بتدشينها توليد الكهرباء بنسبه 155 ميغاواط .

وكان الوزير قد افتتح اليوم الاثنين في منطقة طارم السفلي التابعة لمحافظة قزوين اكبر محطة لتوليد الكهرباء في ايران تعمل بطاقة الرياح وبطاقة انتاجية تبلغ 61.4 ميغاواط قام بتنفيذها القطاع الخاص باستخدام احدث التكنولوجيا حيث بلغت تكلفتها 86 مليون يورو.

وتقع منطقة طارم السفلي علي بعد 120كيلومترا غربي مدينة قزوين.

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