تعويض الخسائر التي لحقت بمدينة تازه آباد أخيراً

وعلي هامش إفتتاح الفين وحدة سكنية قروية تعرضت للزلازل سابقا في محافظة كرمانشاه (غرب البلاد) أضاف رحماني في لقاء مع الصحفيين بأنّ رئيس الجمهورية حسن روحاني أصدر تعليمات بشأن متابعة قضايا زلزال 5.9 القوي الذي ضرب البارحة مدينة تازه آباد.

وأفاد الوزير بأنّه بناء علي تعليمات رئيس الجمهورية تم تخصيص ميزانية لإعادة إعمار ما تضرر في هذه المدينة وضواحيها جرّاء الزلزال.

وكان زلزالٌ بقوة 5.9 درجات علي مقياس ريختر ضرب امس الاحد ضواحي مدينة 'تازة آباد' الواقعة في محافظة كرمانشاه غرب ايران، حيث اوقع 241 مصابا.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن الهزة الارضية وقعت في الساعة الثانية و 43 دقيقة و 25 ثانية من فجر امس الاحد بالتوقيت المحلي (العاشرة و 13 دقيقة و 25 ثانية من مساء السبت بتوقيت غرينتش).

وأضاف المركز، أن الهزة الارضية وقعت في عمق 8 كم من سطح الارض وكان مركزها عند التقاء خطي العرض الشمالي 34.63 درجة والطول الشرقي 46.22 درجة.

انتهي** ع ج** 1837

