محكمة لاهای تعقد جلستها الأولي للبت فی شكوی ایران ضد امیركا

و أعلنت محكمة العدل الدولیة، فی بیان بتاریخ 26 یولیو 2018، أن جلسة الاستماع العامة، فیما یتعلق بإصدار أمر مؤقت فی ملف انتهاك اتفاقیة الصداقة عام 1955، التی تمنع أیة اعتداءات بین ایران وامریكا من أی نوع، سواء سیاسیة أو عسكریة أو اقتصادیة، ستعقد یوم الاثنین 27 اغسطس وتستمر إلي الخمیس 30 أغسطس 2018، فی قصر لاهای للسلام (هولندا).

وسیتقدم الهیئتان الإیرانیة والأمریكیة الیوم وغدا، الحجج الشفهیة فی الجولة الأولي من جلسة الاستماع الشفویة. وفی الجولة الثانیة من جلسات الاستماع الشفویة فی 29 و30 اغسطس، ستقدم إیران والولایات المتحدة، الأدلة والوثائق الي المحكمة.

یتبع.. 2344

