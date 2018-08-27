بامكان هَمَدان أن تكون قطباً هاماً للتواصل الوطني والآسيوي

وخلال كلمة له في إجتماع السياحة الدولي الذي تستضيفه محافظة همدان (غربي ايران) أشاد جهانغيري بالجامعات والصناعات الفريدة المتواجدة في المحافظة التي من شأنها أن تحول مناطق المحافظة الي معالم إستقطاب سياحي للبلاد وللقارة الآسيوية.

وإعتبر جهانغيري تواجد الضيوف في هذا الملتقي بأنه فرصة للتعرف علي عاصمة الدول الاسلامية السياحية (همدان 2018) واصفاً هذا الحدث بأنه خطوة قيمة وهامة تسمح بالتعرف علي الكفاءات والسعات الثقافية الهمدانية الهامة والمواهب الطبيعية التي تتمتع بها هذه المحافظة الايرانية.

وقال النائب الاول لرئيس الجمهورية: إنّ همدان ليست مجرد دلالة ومظهر ثقافي وحضاري ايراني بل هي مولد وموطن للعلماء ولأعلام المعرفة والأدب.

وكان محافظ همدان محمد ناصر نيكبخت قد ألقي صباح اليوم كلمة في الملتقي الدولي 2018 الذي اُقيم في محافظة همدان الايرانية مؤكداً فيها علي أنّ هذه المحافظة تتمتع بمستقطِبات سياحية ومعالم فضلاً عن تمتعها بفرص صناعية وزراعية ومنجمية واصفاً إيّاها بالفرصة للمستثمرين.

وأحصي نيكبخت عدد المعالم التاريخية في المحافظة بأنها الف و800 معلَم مشيراً الي تنوع الأجواء فيها ومقدما التهاني بمناسبة إختبارها عاصمة للسياحة الآسيوية هذا العام.

كما لفت نيكبخت الي خصيصة حصرية تنفرد بها هذه المحافظة تتمثل في وجود حياة مدنية وتشييد مدن فيها منذ 3 آلاف سنة.

وتحظي محافظة همدان بفرصة لاستقطاب طلاب أكاديميين بفضل توفُّر جامعات فيها تضم فروعا متنوعة وتبلغ مساحة هذه المحافظة 20 الف كيلومتر مربع يسكنها مليون و750 الف نسمة.

وقد بدأ اليوم الاثنين الملتقي الدولي في همدان 2018 بعد إختيارها عاصمة سياحية للدول الاسيوية للعام الجاري برعاية النائب الاول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري.

وشارك في هذا المؤتمرالدولي وزراء وسفراء من الدول الآسيوية ورئيس منظمة الثقافة والصناعات اليدوية والسياحة الايراني والأمين العام لإتحاد التعاون الآسيوي ليستمر حتي غداً الثامن والعشرين من آب/اغسطس بعد إقامة حفله الختامي.

وسيتضمن الملتقي برامج هامشية منها إقامة ورشات تخصصية وإقامة رحلات سياحية لزيارة مناطق في محافظة همدان منها «غَنجنامه» و«غارعلي صَدر» وممرّ «إبن سينا» ومرقد«استرومردخاي» وسوق همدان الشعبي ومدينة إنتاج «لاجين» لإنتاج الخزف.

وفي اليوم الثاني ستتخلل المؤتمر إجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف تنعقد بين رئيس منظمة التراث الثقافي الايراني ومسؤولين أجانب.

وكان إختيار محافظة همدان عام 2018 كعاصمة سياحية آسيوية أهم حدث شهدته البلاد ثقافياً عاد عليها باستقطاب الكثير من السياح وقد تمت المصادقة علي هذا القرار في إجتماع وزراء سياحة الدول الآسيوية الذي اُقيم في الصين بطلب تقدمت به ايران.

يتبع** ع ج** 1837

