مسؤول جامعي روسي:

أميركا تسعي لايجاد بؤر جديدة للأزمات

موسكو/ 27 آب/ اغسطس/ ارنا - يري رئيس مقعد المنظمات الدولية والعمليات السياسية العالمية بجامعة روسيا الحكومية، أن الولايات المتحدة تسعي إلي إنشاء بؤر جديدة للأزمات في ظروف العالم الحالية.

واضاف 'أندره سيدوروف' في مقابلة مع مراسل ارنا اليوم الإثنين: لقد ضاعفت اميركا وبعد عدة عقود، من ميزانيتها العسكرية، و قدم ترامب باجرائه هذا امتيازات كثيرة للعسكريين الامريكيين.
وقال إنه من المتوقع أن تزداد النزعة العسكرية الأمريكية علي الساحة الدولية، مشيراً إلي أن امريكا تسعي إلي خلق حالة من الصراع والمواجهة السياسية علي الساحة الدولية.
علي سبيل المثال، اشار سيدوروف الي العقوبات الأمريكية ضد روسيا، حرب واشنطن التجارية ضد بكين وتعليق المشاركة الأمريكية مع روسيا في معاهدة ' السماء المفتوحة' واعادة النظر الأمريكية لمبادئ منظمة التجارة العالمية.
وقال الاكاديمي الروسي: هذه التدابير تظهر أن الولايات المتحدة تريد الحفاظ علي شروط النظام العالمي لصالحها.
و وصف سيدوروف وضع ترامب في امريكا بالضعيف، مضيفًا أن ترامب يأمل فقط بدعم البنتاغون ويجب أن يدفع الثمن؛ لم يكن الأمر كذلك في فترة بوش، والآن يجب علي ترامب ان يلبي أي طلب للبنتاغون علي الفور.
و بشأن النهج الأمريكي تجاه روسيا اشار إلي أن الضغوط علي روسيا ستستمر حتي لو تم إقصاء ترامب ورفضه في العام المقبل.
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أميركا تسعي لايجاد بؤر جديدة للأزمات

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