الأمين العام لمنتدي حوار التعاون الآسيوي:

يمكن لإيران أن تكون وجهة سياحية للعالم

همدان/ 27 آب/ اغسطس/ ارنا - قال الامين العام لمنتدي حوار التعاون الاسيوي (ACD) : انا واثق من امكانية اختيار ايران كوجهة سياحية للعالم.

واضاف 'بانديت ليمشون' اليوم الاثنين في الملتقي الدولي همدان 2018 المنعقد بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية: إنه لشرف عظيم لي أن أكون حاضراً في مدينة همدان الجميلة وأن انقل رسالة تهنئة 34 عضوا في منتدي حوار التعاون الاسيوي إلي همدان كعاصمة السياحة الآسيوية في عام 2018.
وأضاف إنه خلال إنعقاد اجتماع قمة دول حوار التعاون الاسيوي، سيزور المشاركين مدينة همدان ليطلعوا علي قدرات هذه المدينة.
وصرح الأمين العام لمنتدي حوار التعاون الآسيوي: شكراً للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحافظة همدان علي إطلاقها الناجح لهذا الحدث الدولي.
وقال ليمشون، إن همدان قُدمت للعالم بهذا الحدث، ونأمل أن يتم تعريف هذه المحافظة كصورة جديدة لإيران.
وتابع: مع ظهور طرق المواصلات، شهدت صناعة السياحة تحولا رئيسيا واعتبرت بأنها المحرك للنمو الاقتصادي في العالم، وهي مصدر هام للدخل والعملات الأجنبية للدول الآسيوية.
وتستضيف همدان اليوم الملتقي الدولي همدان 2018، بمشاركة ضيوف أجانب، بما في ذلك وزراء الخارجية من عدة دول آسيوية، والأمين العام لاتحاد التعاون الآسيوي ACD وعدد من المسؤولين الإيرانيين.
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يمكن لإيران أن تكون وجهة سياحية للعالم

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