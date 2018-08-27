محافظ همدان: محافظة همدان عام 2018 تتمتع بمكانة سياحية سامية

همدان/27آب/اغسطس/إرنا – وصف محافظ همدان محمد ناصر نيكبخت اليوم الاثنين هذه المحافظة الواقعة شمال غرب ايران بأنها تتمتع بمعالم أثرية وتاريخية تستقطب سنوياً مجموعات كبيره من السيّاح وقال: إنّ ملتقي همدان 2018 خير فرصة لتنمية السياحة في هذه المحافظة وعلي مستوي البلاد.

وقال نيكبخت خلال كلمة ألقاها يوم الاثنين في الملتقي الدولي 2018 الذي اُقيم في محافظة همدان الايرانية بأنّ هذه المحافظة تتمتع بنقاط الجذب السياحي ومعالم اثريه فضلاً عن تمتعها بفرص صناعية وزراعية ومنجمية واصفاً إيّاها بالفرصة للمستثمرين.
وأحصي نيكبخت عدد المعالم التاريخية في المحافظة بأنها الف و800 معلَم مشيراً الي تنوع الأجواء فيها ومقدما التهاني بمناسبة إختيارها عاصمة للسياحة الآسيوية هذا العام.
وتحظي محافظة همدان بفرصة لاستطاب طلاب أكاديميين بفضل توفُّر جامعات فيها تضم فروعا متنوعة وتبلغ مساحة هذه المحافظة 20 الف كليومتر مربع تعد مليون و750 الف نسمة.
وقد بدأ اليوم الاثنين الملتقي الدولي في همدان (شمال غرب )2018 بعد إختيارها عاصمة سياحية للدول الاسيوية للعام الجاري برعاية النائب الاول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري.
ويشارك في هذا المؤتمر الدولي وزراء وسفراء من الدول الآسيوية ورئيس منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة الايراني والأمين العام لإتحاد التعاون الآسيوي ليستمر حتي يوم غد.
وسيتضمن الملتقي برامج هامشية منها إقامة ورشات تخصصية وإقامة رحلات سياحية لزيارة مناطق في محافظة همدان منها «غَنجنامه» و«غارعلي صَدر» وممرّ «إبن سينا» ومرقد«استرومردخاي» وسوق همدان الشعبي ومدينة إنتاج «لاجين» لإنتاج الخزف.
وفي اليوم الثاني ستتخلل المؤتمر إجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف تنعقد بين رئيس منظمة التراث الثقافي الايراني ومسؤولين أجانب.
وانتخبت محافظة همدان عام 2018 كعاصمة سياحية آسيوية في إجتماع وزراء سياحة الدول الآسيوية الذي اُقيم في الصين.
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محمد ناصر نيكبخت

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محافظ همدان: محافظة همدان عام 2018 تتمتع بمكانة سياحية سامية

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