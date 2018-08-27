مَعرَكَة إدلب باتَت وَشيكَةً ولكنّها ستكون الأكثَر تَعقيدًا

هُناك عِدَّة مُؤشِّرات يُمكِن رَصدُها تُرجِّح حُدوثَ هَذهِ المُواجهات في الأسابيع، إن لم يَكُن في الأيّامِ القليلةِ المُقبِلة:

ـ الأوّل: تأكيد وكالة “بلومبرغ” الأمريكيّة، ونَقلاً عن أربَعةِ مَصادِر، التَّهديدات التي صَدَرت عن جون بولتون، مُستشار الأمن القوميّ، أثناء اجتماعه مع نَظيرِه الروسي اللواء نيكولاي بارتوشيف في جنيف، وتُفيد بأنّ الوِلايات المتحدة سَتُوَجِّه ضَرباتٍ “ماحِقة” إلي أهدافٍ في العُمُق السُّوريّ في حالِ استخدام أسلحةٍ كيماويّة.

ـ الثاني: تَحذير وزارة الدِّفاع الروسيّة في بيانٍ رسميٍّ من ضَربةٍ ثُلاثيّةٍ أمريكيّةٍ بريطانيّةٍ فرنسيّةٍ صاروخيّةِ الطَّابَع علي سورية، للتَّغطيةِ علي خُطَّةٍ لشَن هُجومٍ كَبيرٍ للفَصائل المُسلَّحة علي حلب وحماة لاستعادَتهُما، وإنهاءِ سَيطَرة الجيش السوري عَليهِما.

ـ الثالث: وُصول المُدمِّرة الأمريكيّة “The Sullivans” المُزوَّدة بـ 56 صاروخًا مُجنَّحًا (توماهوك) إلي مِنطَقة الخليج الفارسي ، وعِدَّة قاذِفات استراتيجيّة عِملاقة من نَوع B – 1B الحامِلة لصواريخ أرض جو من نوع “Jassm” إلي قاعِدة العيديد الأمريكيّة في قطر للمُشارَكةِ في الهُجوم المُتوقَّع علي سورية، حَسب ما وَرَدَ في بيانِ وزارة الدِّفاع الروسيّة.

ـ الرابع: تأكيداتٌ رسميّةٌ من السُّلطات الروسيّة تتحدَّث عن بَحثِ الوِلايات المتحدة عن ذَرائِع جديدة باستخدام “الجيش السوري” لأسلحةٍ كيماويّةٍ أثناء هُجوم إدلب، ورَدت علي لسان إيغور كوناشينكوف، المُتحَدِّث باسم مركز المُصالحة الروسي، الذي كَشَف معلوماتٍ عن نَقل عُبوّاتٍ من غاز الكلور إلي قَريَةٍ قريبةٍ من جِسر الشُّغور.

– الخامس: وصول وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، إلي دِمشق امس الأحد علي رأسِ وَفدٍ كبيرٍ يَضُم قادَةً في الجيش الإيرانيّ، ولقاؤه مع نَظيرِه السُّوريّ عماد أيوب لبَحث التَّطوّرات العَسكريّة الأحدَث بِما في ذلك التَّهديدات الأمريكيّة.

ـ السادس: الدَّعوة إلي “الجِهاد ضِد “الدولة العلمانيّة” السوريّة التي أطلَقها أبو محمد الجولاني، زعيم هيئة تحرير الشام (النُّصرة سابقًا)، أثناء تَفَقُّدِه لغُرفة عمليّات تنظيمه في ريف اللاذقيّة، واغتيال عَددٍ كبيرٍ من الدَّاعِمين للمُصالحة والحِوار مع القِيادة السوريّة واعتقال 500 آخرين، وتَراجُع الاتِّهامات الأمريكيّة له وتَنظيمه بـ”الإرهاب”.

ـ السابع: انطلاقُ حَمَلاتِ تَعبِئَةٍ وتحشيد لآلاف المُسلَّحين في إدلب وريفِها وظُهور أسلحةٍ مُتطوِّرَةٍ لدي الفصائِل المُسلَّحة، استعدادًا لمُواجهةِ هُجوم الجيش السوري المُنتَظر أوّلاً، وتنفيذ الهُجوم الآخَر المُضاد لاستعادَة مَدينتيّ حلب وحماة، والعَودةِ للمُربَّع الأوّل في الأزمة السوريّة، أي اجهاض جميع الانتصارات العَسكريّة التي حقَّقتها الدولة السوريّة في العامَين الماضِيين ثانِيًا.

الرئيس دونالد ترامب يعيش أزمَةً داخليّةً خانِقَةً نتيجة خُذلان مُساعديه له، وطَعنِه في الظَّهر، وأبرزهم مايك كوهين، مُحاميه السابق، الذي قَدَّم معلوماتً خطيرةً جِدًّا للمُحقِّق الخاص مولر عن فضائِحه الجنسيّة وتَجاوزاتِه الماليٍة يُمكِن أن تُوفِّر أدلَّةً دامِغةً تُساعِد في الجُهود القانونيّة المَبذولة للإطاحةِ بِه، أي ترامب، ولذلك لن يكون مُستَغربًا إذا ما قرَّر افتعال حَربٍ في سورية لتَحويل الأنظار، وتخفيف الضُّغوط، ومُحاوَلة دعم موقف الحِزب، الجمهوري في الانتخابات النِّصفيّة في مَجلِسيّ الشُّيوخ والنُّوّاب في تِشرين ثاني (نوفمبر) المُقبِل.

الجيش السوري لا يحتاج إلي استخدام الأسلحة الكيماويّة في إدلب أو غيرها، واحتمالات “فَبرَكة” هَذهِ “الذَّريعة” غير مُستَغربة علي الوِلايات المتحدة وحُلفائِها الأُوروبيين، في مُحاولةٍ لخَلطِ الأوراقِ مُجدَّدًا في المَلف السُّوري، وإجهاض “الإنجازات” المَيدانيّة السوريّة الروسيّة الإيرانيّة المُشتَركَة.

أمريكا، وباختصارٍ شَديدٍ لا تُريد أيَّ نهايةٍ للحَرب في سورية تُؤكِّد “انتصار” الثُّلاثي السُّوري الرُّوسي الإيراني، وبِدء عَمليّة إعادَة الإعمار، وعَودة اللاجئين بالتَّالي، ولذلك تسعي لعَرقلة الهُجوم المُتوقَّع علي مَدينة إدلب، وإبقاء الوَضع فيها علي حاله، وبِما يُمكّنها من ابتزازِ هذا التَّحالُف، واستخدام وَضع المدينة الرَّاهِن كوَرقةِ ضَغطٍ مُزدَوجة للحُصول علي تنازلاتٍ استراتيجيّة مِثل إخراج القُوّات الإيرانيّة من سورية، وإعادَة التَّفاوض حَول الاتِّفاق النَّوويّ الإيرانيّ.

عُدوان ثُلاثيّ أمريكيّ بِريطانيّ فرنسيّ جديد علي غِرار ما حَدث يوم 14 نيسان (إبريل) الماضي قد يُشعِل فتيل حَربٍ أوسَع نِطاقًا في المِنطَقة، لأنّه سَيكون أكثَر فَتكًا وتدميرًا، وربّما يَستهدِف بعض الأهداف في العاصِمة السوريّة، ومقرّات المُؤسَّسات السوريّة الحاكِمَةِ فيها، ومن بينها القَصر الجمهوري، بالنَّظرِ إلي نَوعيّة السُّفُن والقاذِفات الحَربيّة التي قَد تُشارِك فيه.

التَّحذيرات الروسيّة مِن أيِّ ضَربةٍ عَسكريّةٍ جَديدة، واللَّهجة القَويّة التي وَردَت في بيان وزارة الدِّفاع، تُوحِي بأنّ روسيا ربّما لا تَقِف مَكتوفَة الأيدي هَذهِ المَرّة، وهِي التي تَدعم الهُجوم علي إدلب بِشِدَّة، وتشعر بقلقٍ من هجمات الجماعات المُسلَّحة المُتزايِدة بطائِراتٍ مُسيّرةٍ ضِد قاعِدتها الجويّة في حميميم باللاذقيّة، وتُشارِكها التَّوجُّه نفسه الصين، حيثُ تُريد أن تتخلَّص مِن “الإرهابيين” التركمان الآيغور، الذي يتردَّد وُجود حواليّ خمسة آلاف مِنهم في إدلب، ويُقاتِلون في صُفوف جبهة النُّصرة، ويَعرِفون بشِدَّة بأسَهُم، ومَهاراتِهم القِتاليّة العالِية، لأنّ عودة هؤلاء سَتُشكِّل مأزِقًا للسُّلطات الصينيّة التي تَقمَع أي محاولة لانفصال إقليمهم في شمال غرب البِلاد.

معركة إدلب سَتُشَكِّل علامَةً فارِقةً في الحَرب السوريّة، وربّما تُؤدِّي نتائِجها، بشَكلٍ أو بآخر، إلي إعادَة رسم خرائِط مِنطَقة الشرق الأوسط بِرمّتها، سِياسيًّا وعَسكريًّا.

روسيا لن تُفَرِّط بسُهولةٍ بإنجازاتِها في المَلف السُّوريّ، ولهَذهِ نحن الآن أمام مَعركة “عَض الأصابِع” بينها وبين الحِلف الأمريكيّ، وإذا فَشِلَت التَّهديدات المُتبادَلة في الوصول إلي حَلٍّ سِياسيٍّ للأزَمَة في إدلب، علي غِرار ما حَدث في الغُوطة وحلب الشرقيّة، فإنّنا أمام كارِثَة إنسانيّة كُبرَي يَدفَع ثمنها المَدنيّون الأبْرِياء.. واللهُ أعْلَم.

راي اليوم : عبد الباري عطوان

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