عدم وجود قنوات لتحویل الأموال أهم حاجز أمام التجارة الإیرانیة الباكستانیة

وأضاف علی رضا رضوی فی مقابلة مع مراسل ارنا الیوم الاثنین: علي الرغم من أن المصرفین المركزیین فی إیران وباكستان وقعا اتفاقا بشأن المعاملات المالیة فی عام 2017، إلا إن المشاكل المصرفیة بین البلدین لا تزال قائمة.

وأشار إلي توقیع اتفاقیة التجارة التفضیلیة بین إیران وباكستان، وقال إنه لم یتم تنفیذ الاتفاق لوجود بعض المشاكل الفنیة حتي الآن.

واضاف رجل الأعمال الباكستانی، إن توقیع اتفاقیة التجارة بین طهران وإسلام أباد یعد خطوة مهمة لزیادة التجارة بین البلدین إلي خمسة ملیارات دولار.

وصرح رئیس مجلس التجارة بین إیران وباكستان، بإن صادرات إیران إلي باكستان ارتفعت بنسبة 61 فی المائة فی الأشهر الثلاثة الأولي من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضی.

وقال إن باكستان والصین والإمارات العربیة المتحدة والعراق وأفغانستان وكوریا الجنوبیة والهند وتركیا، من أهم البلدان المستوردة للمنتجات الإیرانیة.

وأشار رئیس مجلس التجارة الإیرانی الباكستانی، إلي ضغوط بعض الدول فی المنطقة وخارجها، لمنع توسیع العلاقات بین البلدین، وقال أن العلاقات بین طهران وإسلام أباد ستتوسع مع وصول رئیس الوزراء الباكستانی الجدید عمران خان الي رأس القدرة.

وأكد علي ضرورة تنفیذ بنود اتفاقیة التجارة التفضیلیة لتوسیع العلاقات الاقتصادیة والتجاریة بین إیران وباكستان.

وأعتبر الناشط الاقتصادی الباكستانی، المشاركة فی المعارض التجاریة للدولتین، إحدي طرق تطویر التبادلات التجاریة، منوها الي حضور وفد رجال الأعمال رفیع المستوي وعدد من التجار الباكستانیین فی المعرض التجاری 'إكسبو 2018' فی طهران.

وقال إن رجال الأعمال الباكستانیین سیطلعون علي قدرات وإمكانیات إیران التجاریة من خلال المشاركة فی المعرض.

وأشاد الخبیر فی الشؤون الاقتصادیة فی باكستان بجهود السفارات والقنصلیات الإیرانیة فی كراتشی ولاهور وكویتا وبیشاور لتوفیر التسهیلات لتوسیع التجارة بین البلدین.

وأضاف رضوی أن أهم صادرات باكستان إلي إیران تشمل المحاصیل الزراعیة والفواكه والجلود والادوات الریاضیة والمعدات الطبیة والمنسوجات فیما تصدر إیران الي باكستان المواد الكیمیائیة والبلاط والسیرامیك والزعفران والمنتجات الصیدلانیة والفواكه المجففة و العصائر والشوكولاته والعسل وغیرها من المنتجات الغذائیة.

وأكد عضو فی غرفة تجارة لاهور، علي تشكیل غرفة للتشاور فی الشؤون اقتصادیة بین البلدین، وقال إن هذا من شأنه إزالة العدید من الحواجز والصعوبات فی تطویر العلاقات التجاریة الثنائیة.

ووفقا للإحصاءات، ارتفعت قیمة الصادرات الإیرانیة إلي باكستان فی الأشهر الثلاثة الأولي من هذا العام بنسبة 30٪ لتصل إلي 656 ألف طن.

خلال هذه الفترة ، تم تصدیر حوالی 80 ألفا و500 طن من البضائع الإیرانیة بقیمة 83 ملیونا و 250 دولار من مختلف موانئ البلاد الي باكستان.

انتهي** 2344

