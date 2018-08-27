تنمية التعاون العلمي الايراني والسويسري بعد الحظر

وفي تصريح أدلي به لمراسل إرنا أشار ضرغامي الي الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير التعليم العالي السويسري الأمين العام للحكومة السويسرية في شؤون التعليم والابحاث والإبداع «أمبرو جئو» لطهران مصرحاً بإعلان الوفد السويسري فور عودته الي بلاده ترحيبه واستعداده لبدء هذا التعاون المشترك.

وكان وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا الايراني قد أكّد علي توفر فرص التعاون المشترك بين ايران وسويسرا في هذا الشأن داعياً الي تعزيز هذا التعاون سواء علي صعيد النشاطات المحلية أو الدولية فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في هذا الإطار.

كما ناقش الجانبان خلال الإجتماع سبل تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بمشاركة بعثات وهيئات عليا من البلدين تهدف ايران من ذلك بلوغ القمة في التطور العلمي وتلبية متطلباتها في هذا الشأن.

والأهم أنّ هذا الإجتماع سيقام بعد شهر واحد فقط بعد بدء الجولة الاولي من الحظر الامريكي المفروض علي ايران.

انتهي** ع ج** 1718

