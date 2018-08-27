بولتون و`الخوذ البيضاء` ومسرحية الكيمياوي

قديما كان الاعلام الغربي وعلي راسه الاعلام الامريكي يتعامل بشيء من الاحترام الظاهري مع المخاطب العربي ، ادراكا منه بان هذا المخاطب لا يمكن ان يتأثر بالاعلام المباشر والعاري من اي احترام او اخلاق او موضوعية ، لذلك كثيرا ما كان يغطي خدعه والاعيبه بغطاء شفاف من الموضوعية ، للوصول الي هدفه في تضليل الراي العام العربي من اجل تمهيد الارضية لتحقيق مأربه الدنيئة في اوطاننا.

لكن هذا الاعلام تخلي حتي عن هذا الغطاء الشفاف من الموضوعية ، خلال السنوات الماضية وخاصة خلال الحرب المفروضة علي سوريا منذ اكثر من سبعة اعوام ، ويمكن اعتبار كذبة استخدام السلاح الكيمياوي وخدعة اصحاب الخوذ البيضاء ، من اهم القضايا التي عجلت في اماطة اللثام عن الوجه القبيح لهذا الاعلام ، ومن يقف وراءه.

بعد الاستعدادات الكبيرة للجيش السوري وحلفائه من اجل تحرير محافظة ادلب من مسلحي هيئة تحرير الشام ( فرع القاعدة في بلاد الشام) وباقي العصابات التكفيرية الاخري المتحالفة معهم ، اعلنت امريكا وبريطانيا وفرنسا ، انها ستوجه ضربات قوية وحاسمة لسوريا في حال استخدم الجيش السوري السلاح الكيمياوي في الهجوم علي ادلب!.

كان التهديد المباشر والاقوي جاء من اكثر صقور ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب تطرفا وعدوانية ، الا وهو مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، الذي هدد وتوعد بتوجيه ضربات جديدة ماحقة ضد الجيش السوري، إذا ما استخدمت دمشق أسلحة كيميائية.

من الواضح ان هذه العربدة الامريكية تؤكد وبشكل صارخ وقوف امريكا وحلفائها الي جانب مسلحي القاعدة ، الذين يسيطرون علي 70 بالمائة من محافظة ادلب من خلال منع الجيش السوري من تحرير آخر محافظة سورية بيد العصابات التكفيرية ، والحيلولة دون بسط سيطرة الدولة علي كل الاراضي السورية ، والابقاء علي هذه الجماعات التكفيرية من اجل اضعاف الجيش السوري واستنزاف محور المقاومة ، خدمة ل'اسرائيل'.

بولتون هذا المتغطرس والمتطرف والعنجهي ، لم يحسب اي حساب للراي العام السوري ولا العربي ولا المسلم ، عندما يعلن هكذا وبكل صلف انه سيمنع الجيش السوري من تحرير ارضة من القاعدة والعصابات التكفيرية ، عبر التلويح باستخدام السلاح الكيمياوي ، وهو سلاح لم يفكر الجيش السوري باستخدامه يوما ، لا لانه لايملكه فحسب ، بل لانه لا يحتاج اليه بالمرة في ظل انتصاراته وهزائم التكفيريين.

وزارة الدفاع الروسية اصدرت بيانا كشفت فيه عن خيوط المخطط الامريكي الغربي ، الذي فضحه بولتون بتصريحاته الرعناء ، وقالت ان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يقومون بالتحضير لضربات عسكرية جديدة علي سوريا تحت ذريعة استخدام قوات الجيش السوري الأسلحة الكيميائية ، ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية عن المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشنكوف ، قوله أن مسلحين في محافظة إدلب يستعدون لاستعمال أسلحة كيماوية ضد المدنيين وإلصاق ذلك بالحكومة السورية.

واضافت الوزارة إن مجموعة من المسلحين الذين تم تدريبهم تحت اشراف شركة (أوليف) العسكرية البريطانية الخاصة وصلوا إلي إدلب لتنفيذ هجمات بمواد سامة ، وارسلت المجموعة ثماني حاويات كلور إلي بلدة جسر الشغور بهدف تمثيل الهجوم وأن هذه الحاويات نُقلت لاحقا إلي قرية علي بعد ثمانية كيلومترات، وستظهر كالعادة عصابات 'الخوذ البيضاء' الشهيرة لدي الغرب والمفضوحة لدي السوريين العرب ، بعد ان نقلت 'اسرائيل' المئات منهم من درعا الي الاردن ومن هناك الي امريكا واوروبا.

نحن نفترض ان بولتون المهووس بالحروب وخادم الصهيونية العالمية ، عندما يحضر لمسرحية الكيمياوي ، من اجل التدخل مباشرة لصالح القاعدة ، التي تعتبرها الادارة الامريكية المنافقة ارهابية ، يخاطب اغبياء مثله ، والا فان الراي العام السوري والعربي والمسلم، لم تتكشف له مسرحية الكيمياوي ودموع بولتون سمسار الحروب فحسب ، بل المخطط الصهيوني العربي الرجعي ضد سوريا ودول محور المقاومة برمته ومنذ اليوم الاول للحرب ضد سوريا ، وهو ينتظر بفارغ الصبر ان تعود ادلب الي حضن سوريا في اسرع وقت ، رغم انف ترامب وبولتون ونتنياهو ومحورهم المهزوم.

*شفقنا

إنتهي

