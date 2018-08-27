الاوضاع الامنية في ايران ممتازة

واضاف العميد اشتري اليوم الاثنين خلال مراسم رفع العلم في كرمانشاه (غرب): ان العدو يضع الخطط الواحدة تلو الاخري لزعزعه امن البلاد عن طريق ايجاد حالة عدم الاستقرار في بعض دول الجوار ولكن بفضل القوة والاشراف الاستخباراتي لقواتنا المسلحة ويقظة الشعب فاننا لن نسمح للاعداء ان ينالوا من بلدنا.

واشار الي المجاميع السلفية التكفيرية وجرائمهم في المنطقة وقال ان المدافعين عن المراقد المقدسة وقفوا وبكل قوة في مواجهتهم وفي هذا السبيل بذلوا ارواحهم فداءا للاسلام.

واكد العميد اشتري ان القوات المسلحة تتصدي لتحركات الاشرار والمناوئين للثورة والمجرمين في جميع انحاء البلاد وفي اقصي نقاطها بكل قوة وحزم وكما كانت ايام الدفاع المقدس فهي الان كذلك تدافع عن كيان الثورة والاسلام والبلد.

واشار الي تفقده المنافذ الحدودية في كرمانشاه وقال ان قوات حرس الحدود وبأمتلاكها احدث المعدات الدفاعية مستعدة للدفاع عن حدود ايران الاسلامية.

انتهي**م م** 1718

