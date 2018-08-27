اكاديمي:

هناك اوجه اشتراك بين ايران والصين

بكين/27 اب/اغسطس/ارنا- اعرب رئيس مركز الدراسات الثقافية والاجتماعية بوزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا 'حسين ميرزائي' عن قناعته بوجود اوجه اشتراك بين ايران والصين.

واضاف ميرزائي في حوار مع ارنا اليوم الاثنين علي هامش معرض الكتاب الدولي الرابع والعشرين في بكين ان ايران والصين لهما مشتركات كثيرة في المجال الثقافي مؤكدا علي الاستفادة من خبراتها في المجالات العلمية والثقافية وكذلك علاقاتها العلمية الدولية.
واشار رئيس مركز التحقيقات الثقافية والاجتماعية التابع لوزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا الي الامكانيات الثقافية والفنية والعلمية الايرانية وانه يجب تبيانها عالميا معتبرا المعرض فرصة مناسبة للتعريف بها.
يذكر ان معرض بكين الدولي للكتاب افتتح يوم الاربعاء الماضي ويختتم اعماله اليوم الاثنين (22-27 اغسطس ) في مدينة المعارض في العاصمة الصينية بكين بمشاركة 2500 ناشر من 93 دولة ومنها الجمهورية الاسلامية الايرانية.
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هناك اوجه اشتراك بين ايران والصين

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