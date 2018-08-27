الملتقي الدولي 2018 يبدا أعماله في همدان

وشارك في هذا المؤتمر الدولي وزراء وسفراء من الدول الآسيوية ورئيس منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة الايراني والأمين العام لإتحاد التعاون الآسيوي ليستمر حتي يوم غد.

وسيتضمن الملتقي برامج هامشية منها إقامة ورشات تخصصية وإقامة رحلات سياحية لزيارة مناطق في محافظة همدان منها «غَنجنامه» و«غارعلي صَدر» وممرّ «إبن سينا» ومرقد«استرومردخاي» وسوق همدان الشعبي ومدينة «لاجين» لتصنيع الخزف.

وفي اليوم الثاني ستتخلل المؤتمر إجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف تنعقد بين رئيس منظمة التراث الثقافي الايراني ومسؤولين أجانب.

وجاء إختيار محافظة همدان عام 2018 كعاصمة سياحية آسيوية كأهم حدث شهدته البلاد ثقافياً اثر المصادقة علي هذا القرار في إجتماع وزراء سياحة الدول الآسيوية الذي اُقيم في الصين بطلب تقدمت به ايران.

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