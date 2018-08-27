برعاية النائب الاول لرئيس الجمهورية

الملتقي الدولي 2018 يبدا أعماله في همدان

همدان/27آب/اغسطس/إرنا – افتتح الملتقي الدولي 2018 اليوم الاثنين في همدان ( شمال غرب) برعاية النائب الاول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغير وذلك يعد إختيارها عاصمة السياحة لاسيا للعام الجاري .

وشارك في هذا المؤتمر الدولي وزراء وسفراء من الدول الآسيوية ورئيس منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة الايراني والأمين العام لإتحاد التعاون الآسيوي ليستمر حتي يوم غد.
وسيتضمن الملتقي برامج هامشية منها إقامة ورشات تخصصية وإقامة رحلات سياحية لزيارة مناطق في محافظة همدان منها «غَنجنامه» و«غارعلي صَدر» وممرّ «إبن سينا» ومرقد«استرومردخاي» وسوق همدان الشعبي ومدينة «لاجين» لتصنيع الخزف.
وفي اليوم الثاني ستتخلل المؤتمر إجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف تنعقد بين رئيس منظمة التراث الثقافي الايراني ومسؤولين أجانب.
وجاء إختيار محافظة همدان عام 2018 كعاصمة سياحية آسيوية كأهم حدث شهدته البلاد ثقافياً اثر المصادقة علي هذا القرار في إجتماع وزراء سياحة الدول الآسيوية الذي اُقيم في الصين بطلب تقدمت به ايران.
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فرهنگي

اسحاق جهانغيري

همدان

عاصمة سياحية

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الملتقي الدولي 2018 يبدا أعماله في همدان

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