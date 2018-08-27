وزير الطاقة:

45% من محطات الطاقة المتجددة تعمل بطاقة الرياح

قزوين/27 اب/اغسطس/ارنا- قال وزير الطاقة 'رضا اردكانيان' ان السعة الانتاجية لمحطات الطاقة المتجددة هي 640 ميغاواط وان 45% منها تعمل بطاقة الرياح.

واضاف اردكانيان اليوم الاثنين خلال مراسم افتتاح اكبر محطة انتاج كهربائي تعمل بطاقة الرياح بسعة 61.4 ميغاواط في منطقة طارم السفلي التابعة لمحافظة قزوين :ان هذه المحطة هي الاكبر في البلاد من حيث انتاج الكهرباء بالرياح وسييلغ انتاج المحطات المتجددة خلال الاعوام القادمة بين 4 و 5 آلاف ميغاواط.
واعرب اردكانيان عن امله ان يصل انتاج الطاقة الكهربائية عن طرق الرياح الي ثلاثة الاف ميغا واط وذلك بدعم من البنوك والقطاع الخاص .
وكان الوزير قد افتتح اليوم الاثنين في منطقة طارم السفلي التابعة لمحافظة قزوين اكبر محطة لانتاج الكهرباء في ايران تعمل بطاقة الرياح وبسعة انتاجية تبلغ 61.4 ميغاواط قام بتنفيذها القطاع الخاص باستخدام احدث التكنولوجيا حيث بلغت تكلفتها 86 مليون يورو.
وتقع منطقة طارم السفلي علي بعد 120كيلومترا غربي مدينة قزوين (وسط).
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45% من محطات الطاقة المتجددة تعمل بطاقة الرياح

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