جهانغيري: تطوير السياحة هي إحدي أولويات الحكومة

وأضاف جهانغيري اليوم الإثنين علي هامش وصوله الي مدينة همدان (غرب ايران) لحضور ملتقي همدان الدولي 2018: نأمل أن تكون الخطط الحالية وملتقي همدان الدولي 2018 والذي سيعقد في همدان، خطوة كبيرة نحو تطوير المحافظة وتنمية السياحة.

ويعقد ملتقي همدان الدولي 2018 بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية وعدد من الوزراء وسفراء الدول الاجنبية في همدان.

وتستضيف همدان من اليوم ولمدة يومين، الضيوف الأجانب، بما في ذلك وزراء الخارجية من عدة دول آسيوية، والأمين العام لاتحاد التعاون الآسيوي ACD وعدد من المسؤولين الإيرانيين.

انتهي** 2344

