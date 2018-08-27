النائب الأول لرئيس الجمهورية يدشن ثلاثة فنادق في مدينة همدان

همدان/ 27 آب/ اغسطس/ ارتا - بالتزامن مع أسبوع الحكومة، رعي النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري اليوم الاثنين، مراسم تدشين ثلاثة فنادق 'أميران 2 ' وكتيبة' في مدينة همدان و'فاران' في تويسركان وست منتجعات في محافظة همدان(غرب ايران).

وقال خبير الاستثمار في المديرية العامة للتراث والحرف اليدوية والسياحة في همدان علي هامش افتتاح هذه المشاريع، لمراسل ارنا: إنه بافتتاح هذه الفنادق الثلاثة تم توفير فرص عمل لـ 267 شخصا بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأضاف إسحاق تركاشوند، إن بناء فندق 'أميران 2' ذو الأربع نجوم بدأ عام 2016 علي مساحة الف و458 مترمربع، وباستثمار 280 مليار ريال (الدولا = 45000 ريال)
وأوضح إن هذا المشروع وفر فرص عمل لـ50 شخصا بشكل مباشر ولـ75 باحث عن عمل بشكل غير مباشر.
وأشار تركاشوند الي المشاريع قيد الانشاء في محافظة همدان وتشمل 478 فندقاً وشقق فندقية ودور ضيافة .
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اسحاق جهانغيري

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النائب الأول لرئيس الجمهورية يدشن ثلاثة فنادق في مدينة همدان

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