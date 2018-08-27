تعميم 'غريب' في الإمارات حول لبس 'البشت' وردود ساخرة

طهران /27 اب / اغسطس/ ارنا - أصدرت حكومة أبو ظبي تعميما 'غريبا' علي المواطنين، حول لبس 'البشت' في المناسبات الرسمية والأعياد.

ووفقا للتعميم الذي نشرته الحكومة، ونقلته صحيفة 'الإمارات اليوم'، فإن علي المواطنين ارتداء البشت البني الفاتح في الفترة الصباحية فقط.
فيما ذكرت الحكومة في تعميمها، أن البشت الذي يحمل اللون البني الغامق، يتم ارتداؤه من الفترة التي تعقب صلاة الظهر، إلي قبيل المغرب.
وفي الفترة المسائية يتم ارتداء البشت الأسود.
اللافت أن التعميم الرسمي قضي بمنع المواطنين من ارتداء البشت الأبيض، برغم أن ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد ظهر مرارا ببشت من هذا اللون.
وسخر ناشطون من تعميم حكومة أبو ظبي، الذي لم يعط مبررا للقرار، ولم يذكر المسببات لإصدار مثل هذا التعميم 'الفريد من نوعه' بحسب ناشطين.
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