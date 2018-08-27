24 دولة اوروبیة وآسیویة تشارك فی معرض دولی للادویة بطهران

طهران / 27 اب /اغسطس /ارنا-
اعلن رئیس اتحاد اصحاب صناعات الادویة فی ایران احمد شیبانی بان 500 شركة محلیة واجنبیة ستشارك فی معرض 'ایران فارما' للادویة فی طهران.

وقال شیبانی فی تصریح صحفی امس الاحد حول هذا المعرض الذی سیقام خلال الفترة من 24 الي 26 ایلول /سبتمبر القادم فی طهران، ان 500 شركة محلیة واجنبیة ستشارك فی معرضة 'ایران فارما' من 24 دولة اوروبیة وآسیویة.
من جانبه قال عضو هیئة الادارة فی اتحاد اصحاب صناعات الادویة مهرداد علیمیان بان صادرات الادویة الایرانیة لا تقتصر علي الدول الجارة مثل العراق بل یتم تصدیر الادویة الي روسیا ایضا.
واعتبر تحدیث صناعة الادویة من ضرورات هذه الصناعة وقال، اننا نهدف لتصدیر الادویة الي 30 دولة فی افریقیا واسیا الوسطي.
انتهي ** 2342



برچسب ها

اقتصاد

معرض ادویة

24 دولة

طهران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

24 دولة اوروبیة وآسیویة تشارك فی معرض دولی للادویة بطهران

معظم المشاهدات

روحانی: إیران ترید توسیع وتمتین العلاقات مع قطر

روحانی: إیران ترید توسیع وتمتین العلاقات مع قطر

ظریف: الأمریكیون أكثر مایركزون علي الحرب النفسیة

ظریف: الأمریكیون أكثر مایركزون علي الحرب النفسیة

تركيا تعلن استعدادها لنقل ركاب الرحلات الجوية الخارجية الايرانية

تركيا تعلن استعدادها لنقل ركاب الرحلات الجوية الخارجية الايرانية

شركات الطيران الايرانية تتفق علي خفض اسعار التذاكر

شركات الطيران الايرانية تتفق علي خفض اسعار التذاكر

هزة ارضية بقوة 5.9 ريختر تضرب كرمانشاه غرب ايران

هزة ارضية بقوة 5.9 ريختر تضرب كرمانشاه غرب ايران

أحدث الأخبار

تعميم `غريب` في الإمارات حول لبس `البشت` وردود ساخرة

تعميم 'غريب' في الإمارات حول لبس 'البشت' وردود ساخرة

24 دولة اوروبیة وآسیویة تشارك فی معرض دولی للادویة بطهران

24 دولة اوروبیة وآسیویة تشارك فی معرض دولی للادویة بطهران

قائد الجيش الايراني يؤكد الاستعداد لتنفيذ اوامر قائد الثورة لدعم الحكومة

قائد الجيش الايراني يؤكد الاستعداد لتنفيذ اوامر قائد الثورة لدعم الحكومة

ایران والسعودیة یمكنهما حل المشاكل بینهما بالحوار

مسؤول بعثة الحج الایرانیة:

ایران والسعودیة یمكنهما حل المشاكل بینهما بالحوار

ايران وسوريا توقعان علي وثيقة اتفاق للتعاون الدفاعي

ايران وسوريا توقعان علي وثيقة اتفاق للتعاون الدفاعي

موضوعات مرتبط