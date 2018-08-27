24 دولة اوروبیة وآسیویة تشارك فی معرض دولی للادویة بطهران

وقال شیبانی فی تصریح صحفی امس الاحد حول هذا المعرض الذی سیقام خلال الفترة من 24 الي 26 ایلول /سبتمبر القادم فی طهران، ان 500 شركة محلیة واجنبیة ستشارك فی معرضة 'ایران فارما' من 24 دولة اوروبیة وآسیویة.

من جانبه قال عضو هیئة الادارة فی اتحاد اصحاب صناعات الادویة مهرداد علیمیان بان صادرات الادویة الایرانیة لا تقتصر علي الدول الجارة مثل العراق بل یتم تصدیر الادویة الي روسیا ایضا.

واعتبر تحدیث صناعة الادویة من ضرورات هذه الصناعة وقال، اننا نهدف لتصدیر الادویة الي 30 دولة فی افریقیا واسیا الوسطي.

انتهي ** 2342

