قائد الجيش الايراني يؤكد الاستعداد لتنفيذ اوامر قائد الثورة لدعم الحكومة

وجاء في جانب من رسالة تهنئة وجهها اللواء موسوي مساء الاحد لرئيس الجمهورية حسن روحاني لمناسبة اسبوع الحكومة، انه في هذه المرحلة حيث يستهدف اعداء ايران اساس الثورة والبلاد بحرب نفسية واقتصادية واجراءات عملية، فانني وبالنيابة عن زملائي كوادر جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية واحياء ذكري الشهيدين البارين رجائي وباهنر وتقديم التهنئة للمسؤولين لمناسبة اسبوع الحكومة وتثمين المواقف الثورية والصريحة والحازمة لرئيس الجمهورية المحترم في الرد علي تهديدات واجراءات الحظر من قبل الاعداء، اري لزاما التاكيد علي استمرار الاستعداد التام للجيش في تنفيذ اوامر سماحة قائد الثورة الاسلامية لدعم الحكومة الموقرة من اجل معالجة مشاكل البلاد والشعب.

وتمني القائد العام للجيش الايراني في الرسالة المزيد من التوفيق لرئيس الجمهورية واعضاء الحكومة لرفع مكانة الجمهورية الاسلامية ومواجهة اجراءات العدو الخبيثة ومعالجة المشاكل الاقتصادية والمعيشية للشعب الايراني الابي.

انتهي ** 2342

