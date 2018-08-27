ايران وسوريا توقعان علي وثيقة اتفاق للتعاون الدفاعي

دمشق / 27 اب /اغسطس /ارنا-
وقعت وزارتا الدفاع الايرانية والسورية الاحد في دمشق علي وثيقة اتفاق للتعاون الدفاعي والتقني.

وتؤكد مذكرة التعاون التي وقعها وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي ونظيره السوري العماد علي ايوب علي تطوير التعاون الدفاعي والتقني بين البلدين.
واشار وزير الدفاع الايراني خلال هذه المراسم الي التوقيع علي وثيقة التعاون الدفاعي هذه وقال ان هذه الاتفاقية تمهد ارضية واسعة امام التعاون الثنائي.
ونوه العميد حاتمي الي العلاقات الاستراتيجية بين طهران ودمشق وقال ان سوريا عبرت من مرحلة الحرب ودخلت مرحلة اعادة الاعمار ومن هنا فان هذه الاتفاقية تمهد الارضية للحضور والمشاركة والتعاون الثنائي بين طهران ودمشق.
بدوره صرح وزير الدفاع السوري ان الانتصارات الكبيرة علي الجماعات الارهابية وحماتها جاءت في ظل دعم وتعاون ايران.
واشار العماد علي ايوب الي التوقيع علي وثيقة التعاون، لافتا الي انه في ظل هذا التعاون الثنائي ستتحقق المصالح الوطنية للبلدين ولن يتم السماح لاي طرف ودولة المساس بالعلاقات الراسخة والثابتة بين البلدين.
وصرح بان دمشق تؤمن بان السياسة لا تقوم علي المصالح الوطنية فقط بل تقوم ايضا علي المبادئ والقيم الراسخة بين ايران وسوريا.
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ايران وسوريا توقعان علي وثيقة اتفاق للتعاون الدفاعي

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