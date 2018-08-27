قيادي في تحالف الفتح:

البرلمان الجديد سيضع حدا للتواجد العسكري الأميركي في العراق

بغداد/27 اب/اغسطس/ارنا-كشف قيادي في تحالف الفتح، عن توجه مجلس النواب الجديد خلال الدورة المقبلة لوضع إطار قانوني ملزم للحد من التواجد العسكري الأميركي في العراق.

وشدد حنين القدو في تصريحات اعلامية نقلتها عنه قناة الاباء الفضائية، علي 'ضرورة عدم السماح لواشنطن بلعب دور اساسي في الوضع الأمني والسياسي للبلاد'.
وقال القدو في تصريحاته، 'ان القوي الوطنية في مجلس النواب الجديد تعتزم وضع اطار قانوني ملزم للتواجد العسكري الأميركي في العراق وتحديد تحركاته وعلاقته مع العراق'، منوها الي 'ان مجلس النواب السابق شرع قانون جدولة الانسحاب الأميركي من العراق، الا ان الحكومة لم تعمل به لتلبية أجندات معينة'.
واوضح القيادي في تحالف الفتح، 'ان الصراعات الدولية وتهديد دول الجوار، يحتم علي العراق لعب دور التهدئة، وعدم استقبال عدد اكبر من الجنود الأجانب، لعدم جره الي أزمة جديدة، وانه من غير المسموح ترك أميركا تلعب دورا اساسيا في الوضع الأمني والسياسي للبلاد'.
وخلال الشهور الماضية، اكدت الولايات المتحدة الاميركية صراحة انها لا تنوي سحب قواتها العسكرية من العراق، بحجة ان خطر تنظيم داعش الارهابي مازال قائما، في مقابل اعلان مختلف القوي السياسية والشعبية العراقية رفضها القاطع لذلك التواجد، وتهديد البعض منها باللجوء الي الوسائل العسكرية المسلحة لاخراج الاميركان من البلاد اذا لم ينسحبوا بصورة سلمية.
انتهي ع ص ** 2342



برچسب ها

سياسي

العراق

التواجد العسكري

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

البرلمان الجديد سيضع حدا للتواجد العسكري الأميركي في العراق

معظم المشاهدات

روحانی: إیران ترید توسیع وتمتین العلاقات مع قطر

روحانی: إیران ترید توسیع وتمتین العلاقات مع قطر

تركيا تعلن استعدادها لنقل ركاب الرحلات الجوية الخارجية الايرانية

تركيا تعلن استعدادها لنقل ركاب الرحلات الجوية الخارجية الايرانية

ظریف: الأمریكیون أكثر مایركزون علي الحرب النفسیة

ظریف: الأمریكیون أكثر مایركزون علي الحرب النفسیة

شركات الطيران الايرانية تتفق علي خفض اسعار التذاكر

شركات الطيران الايرانية تتفق علي خفض اسعار التذاكر

هزة ارضية بقوة 5.9 ريختر تضرب كرمانشاه غرب ايران

هزة ارضية بقوة 5.9 ريختر تضرب كرمانشاه غرب ايران

أحدث الأخبار

البرلمان الجديد سيضع حدا للتواجد العسكري الأميركي في العراق

قيادي في تحالف الفتح:

البرلمان الجديد سيضع حدا للتواجد العسكري الأميركي في العراق

وفد كردي من الديمقراطي والوطني الكردستانيين في بغداد لبحث تشكيل الحكومة الجديدة

وفد كردي من الديمقراطي والوطني الكردستانيين في بغداد لبحث تشكيل الحكومة الجديدة

مساعد الخارجیة: ایران رائدة فی مكافحة الارهاب بالمنطقة

مساعد الخارجیة: ایران رائدة فی مكافحة الارهاب بالمنطقة

ایران تحافظ علي المركز الرابع فی دورة الالعاب الآسیویة

ایران تحافظ علي المركز الرابع فی دورة الالعاب الآسیویة

عضو غرفة التجارة: قادرون علي تصديرماقيمته 20مليار دولار للدول الجوار

عضو غرفة التجارة: قادرون علي تصديرماقيمته 20مليار دولار للدول الجوار

موضوعات مرتبط