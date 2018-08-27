وفد كردي من الديمقراطي والوطني الكردستانيين في بغداد لبحث تشكيل الحكومة الجديدة

وبحسب وكالة (عين العراق نيوز) الخبرية، ضم الوفد، كلا من سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، ومسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للاتحاد الوطني، ملا بختيار.

واشارت الوكالة المذكورة نقلا عن مصدر فضل عدم ذكر اسمه، الي ان الوفد عقد لقاء مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، وان الاجتماع مخصص لبحث تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

الي ذلك، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محسن السعدون في تصريحات صحفية 'وجهنا دعوة الي الأحزاب الأخري المعارضة في كردستان لكنهم لم يقبلوا ان يكونوا ضمن الوفد'، مشيرا الي 'ان الدخول الي الكتلة البرلمانية الأكبر يعني الموافقة علي البرنامج الحكومي الذي تتبناه هذه الكتلة، لذلك زيارتنا ستكون للتباحث في هذا البرنامج وليس للدخول في تشكيل الكتلة الاكبر'.

علي صعيد متصل، أعلنت حركة التغيير الكردية (كوران)، الاحد، عن اتفاقها مع ثلاثة أحزاب كردستانية لتشكيل تحالف مشترك للمشاركة في مجلس النواب المقبل.

واكد عضو الحركة كاوة محمد خلال مؤتمر صحفي، نقلت وسائل اعلام عديدة اجزاء منه، 'ان الأحزاب الكردية الاربعة اتفقت علي تشكيل تحالف مشترك في مجلس النواب'.

والاحزاب الكردية المعارضة الاربعة، هي حركة التغيير (كوران)، وتحالف العدالة والديمقراطية، وحراك الجيل الجديد والجماعة الاسلامية.

وأضاف محمد 'ان التحالف سيعمل من اجل ايجاد حلول جذرية للمشاكل بين الاقليم وبغداد، وضمان الحقوق الدستورية لشعب كردستان وحل مشاكل الموازنة والرواتب والمستحقات المالية للمواطنين'.

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