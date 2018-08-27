مساعد الخارجية: ايران رائدة في مكافحة الارهاب بالمنطقة

جرجان / 27 اب /اغسطس /ارنا-
اكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية حسين قريبي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية رائدة في مكافحة الارهاب بالمنطقة.

وفي تصريح ادلي به الاحد خلال ملتقي عقد بمدينة جرجان مركز محافظة كلستان شمال ايران لمناسبة اليوم العالمي لاحياء ذكري ضحايا الارهاب، قال قريبي، ان تكريم ذكري ضحايا الارهاب يعادل احباط محاولات الارهابيين للوصول الي مآربهم البغيضة.
واضاف، انه في ايران فضلا عن القطاعات الحكومية المختلفة فان مختلف المؤسسات الشعبية تواجه بصورة او باخري الارهاب في مختلف الاصعدة.
واشار الي بروز داعش كتهديد لا سابق للسلام والامن الدولي واضاف، ان العالم ادرك اكثر فاكثر التداعيات الواسعة لهذا البلاء المدمر كما اتضحت ايضا للعالم قيمة جهاد الايرانيين الشوامخ في ساحة مواجهة الارهاب.
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مساعد الخارجية: ايران رائدة في مكافحة الارهاب بالمنطقة

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