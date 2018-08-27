ایران تحافظ علي المركز الرابع فی دورة الالعاب الآسیویة

وحصلت البعثة الریاضیة الایرانیة الیوح الاحد علي 3 میدالیات فضیة و 3 میدالیات برونزیة.

ففی الكاراتیه نال المیدالیة الفضیة كل من امیر مهدی زادة فی وزن تحت 60 كغم وطراوت خاكسار فی وزن تحت 55 كغم ورزیتا علی بور فی وزن تحت 61 كغم.

وحصل علي المیدالیة البرونزیة؛ فریق الرجال بكرة السلة الثلاثیة والرباع علی هاشمی فی وزن 105 كغم وتهمینة كربلائی فی لعبة بنشاك سیلات.

وحصدت ایران لحد الآن 40 میدالیة ملونة (14 ذهبیة ، 14 فضیة ، 12 برونزیة) لتحافظ فی المركز الرابع فیما تصدرت الصین جدول الترتیب بـ 174 میدالیة وبعدها الیابان بـ 122 میدالیة ثم كوریا الجنوبیة بـ 94 میدالیة.

وانطلقت منافسات دورة الالعاب الآسیویة الثامنة عشرة فی اندونیسیا یوم السبت 18 اغسطس / آب وتستمر لغایة 2 سبتمبر/ ایلول.

وتشارك ایران فی آسیاد 2018 ببعثة مكونة من 280 ریاضیا و98 ریاضیة.

انتهی ** 2342

