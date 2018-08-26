المساعد الخاص لرئيس البرلمان للشؤون الدولية:

الإنجاز الأهم هو الحفاظ علي إستقلال العراق ووحدة ترابه

طهران/26 آب/أغسطس/إرنا- أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الإسلامي للشؤون الدولية 'حسين أميرعبد اللهيان' الي الموقع الهام والستراتيجي للعراق في المنطقة قائلا: أكبر إنجاز هو الحفاظ علي إستقلال العراق ووحدة أراضيه.

وجاءت تصريحات أميرعبد اللهيان اليوم الأحد، خلال لقائه وفدا من أعضاء البرلمان العراقي الجديد.
وفي مستهل حديثه، هنأ عبد اللهيان دحر الإرهاب في العراق ونجاح الإنتخابات البرلمانية الأخيرة وفيما أشار الي آخر التطورات علي الصعيدين الإقليمي والدولي، أكد ان الحروب المفروضة علي المنطقة طيلة الأعوام الأخيرة كانت قد شنت تماما بهدف ضمان المصالح الإقتصادية لأميركا وحلفائها.
وشدد، ان الحفاظ علي إستقلال العراق وإنسجامه الوطني ووحدة أراضيه أمام المحتلين المعتدين يعد إنجازا هاما للشعب والمرجعية والحكومة والبرلمان العراقي وانه لمن الضروري الحفاظ علي هذا الإنجاز الهام.
وأشار عبد اللهيان الي الموقع الهام والستراتيجي للعراق في المنطقة مؤكدا الدور الهام لهذا البلد في إستقرار الأمن بالمنطقة.
بدوره، ثمن الوفد النيابي العراقي مواقف قائد الثورة الإسلامية والحكومة والشعب الإيراني الداعمة للعراق في إرساء الأمن في المنطقة ومساعدة العراق خلال الأعوام الأخيرة لا سيما في مكافحة الإرهاب وتعزيز المسار السياسي في هذا البلد.
إنتهي**أ م د**س.ر



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سياسي

حسين أميرعبد اللهيان

مجلس الشورى الإسلامي

العراق

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الإنجاز الأهم هو الحفاظ علي إستقلال العراق ووحدة ترابه

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