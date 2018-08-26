البرونزية.. نصيب إيران في فئة 105 كلغم لرفع الأثقال

وكما أفاد مراسل إرنا ان منافسات رفع الأثقال فئة A للوزن 105 كلغم اقيمت في إطار هذه الدورة من الألعاب الآسيوية تمام الساعة 2:30 بعد ظهر اليوم الأحد حسب التوقيت المحلي في طهران بحضور ثمانية رباعين من كوريا الجنوبية (رباعين) وإيران (رباعين) واليابان والعراق وأوزبكستان وباكستان.

وتمكن بطل العالم للعام 2017 علي هاشمي، من رفع 177 و181 و184 في حركة الخطف حسب التوالي،في اطار منافسات رفع الأثقال فئة A للوزن 105 كغم.

وخلال منافسته الشديدة مع ممثل العراق، تمكن في رفعة النتر من رفع 219 كلغم في الوهلة الأولي، بينما أخفق في رفع وزن الـ 224 كلغم ليقف في المركز الثالث بمجموع 403 كغم.

إنتهي**أ م د**س.ر

