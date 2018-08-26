آسياد 2018؛

البرونزية.. نصيب إيران في فئة 105 كلغم لرفع الأثقال

جاكرتا/26 آب/أغسطس/إرنا- حاز عضو المنتخب الإيراني لرفع الأثقال 'علي هاشمي'، علي برونزية الدورة الثامنة عشرة من الألعاب الآسيوية 'آسياد 2018'، بعد تسجيله الرقم القياسي (الخطف+النتر) لرفع ما مجموعه 403 كغم.

وكما أفاد مراسل إرنا ان منافسات رفع الأثقال فئة A للوزن 105 كلغم اقيمت في إطار هذه الدورة من الألعاب الآسيوية تمام الساعة 2:30 بعد ظهر اليوم الأحد حسب التوقيت المحلي في طهران بحضور ثمانية رباعين من كوريا الجنوبية (رباعين) وإيران (رباعين) واليابان والعراق وأوزبكستان وباكستان.
وتمكن بطل العالم للعام 2017 علي هاشمي، من رفع 177 و181 و184 في حركة الخطف حسب التوالي،في اطار منافسات رفع الأثقال فئة A للوزن 105 كغم.
وخلال منافسته الشديدة مع ممثل العراق، تمكن في رفعة النتر من رفع 219 كلغم في الوهلة الأولي، بينما أخفق في رفع وزن الـ 224 كلغم ليقف في المركز الثالث بمجموع 403 كغم.
إنتهي**أ م د**س.ر



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آسياد 2018

رفع الاثقال

جاكرتا

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البرونزية.. نصيب إيران في فئة 105 كلغم لرفع الأثقال

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