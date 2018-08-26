سفیر كوریا الجنوبیة فی طهران : سیول تواصل شراء النفط الایرانی

واشار 'هیان' الیوم الاحد خلال اللقاء مع رئیس مركز الدراسات فی مجلس الشوري الاسلامی 'كاظم جلالی'، اشار الي جهود سفارة كوریا الجنوبیة فی طهران فی سیاق ترسیخ مزید من العلاقات بین البلدین.

وتابع قائلا، ان سیول تولی اهمیة كثیرة الي تنمیة علاقاتها مع طهران؛ 'ونحن نرحب بتطویر التعاون الثنائی فی كافة المجالات'.

وفی جانب اخر من تصریحاته، اشار السفیر الكوری الجنوبی الي استضافة بلاده لـ 'مؤتمر مراكز الدراسات البرلمانیة فی العالم'؛ كما سلّم دعوة الي رئیس مركز الدراسات فی مجلس الشوري الاسلامی من نظیره الكوری للمشاركة فی هذا المؤتمر.

الي ذلك قال جلالی ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ترحب بتعزیز وتنمیة العلاقات، وبما یشمل جمیع المجالات، مع كوریا الجنوبیة.

ودعا البرلمانی الایرانی الي تعزیر التعاون بین مركز ابحاث مجلس الشوري الاسلامی ونظیره الكوری الجنوبی؛ منوها فی ذات السیاق الي الزیارات 'المستدامة' بین مسؤولین المركزین.

وفی معرض الاشارة الي المحادثات الاخیرة بین الكوریتین؛ اكد جلالی ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تساند وتدعم كافة الاجراءات الهادفة الي ارساء السلام علي صعید العالم، وفی هذا السیاق ترحب بتعزیز السلام والاستقرار فی شبه الجزیرة الكوریة.

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