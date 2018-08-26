دبلوماسی ایرانی : لا نعتقد بحصة الـ 50 بالمئة من بحر قزوین

جاءت تصریحات الدبلوماسی الایرانی هذه، خلال ندوة بعنوان 'دراسة اتفاقیة النظام الحقوقی لبحر قزوین' فی طهران.

ونوّه صابر الي ان اتفاقیة النظام الحقوقی لبحر قزوین تجسد انجازا مشتركا لجهود الدول المطلة الخمس علي مدي 20 عاما؛ مضیفا ان اعداد مسودة هذه الاتفاقیة استغرق سنوات عدیدة لیتم حالیا انجاز البعض منها فیما ظلت 3 او 4 قضایا بما فیها رسم حدود القاع وما تحت القاع عالقة.

واردف السفیر الایرانی فی كازاخستان، ان المفاوضین توصلوا قبل 3 اعوام الي قناعة ان یقوموا بتوقیع الانجازات المحققة، فیما یتم تأجیل القضایا التی لم تحدد تواریخها الي وقت اخر.

وقال صابر، 'نحن لا نعتقد بحصة الـ 50 بالمئة؛ كما لا نوقع علي ای وثیقة قبل الحصول علي 20 بالمئة'.

واكد الدبلوماسی الایرانی، ان التوقیع علي اتفاقیة النظام الحقوقی لبحر قزوین سیؤدی الي التنمیة الاقتصادیة وتعزیز العلاقات مع البلدان المتشاطئة.

ونفي صابر ان یتم تحدید سیادة البلدان الساحلیة فی المستقبل؛ مؤكدا ان سیادة الدول المتشاطئة لا تتجاوز الـ 15 میلاً من میاهها الاقلیمیة؛ ولافتا الي ان تحدید مسافة الـ 15 میلا رهن بتعیین خط المبدأ ایضا.

انتهي ** ح ع

